無春青龍年迎「頭牙」 專家曝拜對土地公才有用

明天是農曆二月初二，也是「土地公」福德正神誕辰，俗稱「頭牙」、「龍抬頭」，民俗專家廖大乙提醒，土地公有拿元寶、持柺杖、捧如意等外型，手持法器不同，所掌事務也不同，拜對才能事半功倍；另，剪髮整理自身門面，有助於招財轉運。

廖大乙指出，「土地公」是台灣民間信仰的地方守護神，掌大小事務，與人們最親近，民俗上會在其誕辰「頭牙」這天，準備豐盛供品祭拜，尤其是生意人，早年還會殺豬拜神，祈求公司營運順利、財運亨通，一般民眾也會求轉運、補財庫。

多數民眾都知道「頭牙」要拜土地公，但宮廟通常會幫祂加披風，因此比較少去注意到，土地公神像其實不太一樣，主要可分為拿元寶、持柺杖、捧如意等3種外型，而其手持法器不同，所掌事務也不太相同，若是有所求，可就要拜對神。

廖大乙說，土地公手上拿元寶，象徵財富，顯而易見就是求財，適合做生意的人、公司行號或金融業；手持拐杖的土地公通常就是會四處趴趴走、到處巡田頭田尾，適合在外找客戶、有業績壓力的行業，像是保險、仲介、做業務的人。

而土地公手捧如意，象徵吉祥、權威和地位，適合做官、學生及文職工作的人，適合要升官、考試的人；此外，也有一手拿如意、一手拿元寶的土地公，象徵「加官進祿」有著雙重吉祥寓意。民眾應多留意，拜對神明，所求之事才能事半功倍。

廖大乙也提醒，如果是有升官、發財等所求之事，就依需求找不同外型的土地公祈求，否則不要捨近求遠，找自己平常最常拜，或是離住家、工作地點較接近的土地公廟，畢竟跟有交情的土地公求財、求平安更能獲得庇佑。