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投139線改裝車噪音 近月取締41件

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投警方針對139縣道加強取締噪音車輛，在改裝車出沒熱點及路段動員稽查，統計自農曆春節連假至今，已舉發違規車輛41件，累計裁罰金額逾新台幣7萬元。圖為警方攔查情形。圖／南投分局提供
南投警方針對139縣道加強取締噪音車輛，在改裝車出沒熱點及路段動員稽查，統計自農曆春節連假至今，已舉發違規車輛41件，累計裁罰金額逾新台幣7萬元。圖為警方攔查情形。圖／南投分局提供

南投市139線縣道又出現改裝車製造噪音，從春節連假迄今，當地居民飽受改裝車噪音干擾，有時入夜後車隊呼嘯而過，讓人難以入眠。南投警分局加強取締，近月開罰41輛違規車輛，主要集中在139縣道，違規車主除繳罰款，車輛還得複檢，警方強調會持續執法，還給居民安寧。

139縣道位在八卦山脈稜線上，北從彰化市南到名間鄉，沿途景觀優美，加上多處彎道，吸引重機車隊和改裝車集結，除了高速過彎壓車，改裝車引擎聲震耳欲聾，車隊呼嘯而過享受馳騁快感，噪音成了當地公害。

南投警分局表示，春節連假開始，139縣道又出現重機車、改裝車隊集結，警方配合環保局，在南投市、名間鄉噪音熱點路段加強取締，除設立攔檢點，還架設聲音照相科技設備，依違規輕重開罰，遏止飆車和噪音。

南投縣環保局指出，投139線、136線縣道及台14線、台3線、台21線通往日月潭、溪頭、清境等知名景點，假日也常有改裝車隊出遊，將不定期在噪音熱點攔查告發。警方表示，持續透過交通稽查、路檢勤務，針對酒駕、超速、無照駕駛等違規行為加強取締。

南投縣 噪音 連假

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