台中攀樹賽 民眾體驗說好玩

不少人兒時記憶是爬樹，但都會區想爬樹很難，台灣都市林健康美化協會昨起在台中公園舉辦台灣攀樹國際錦標賽，9國45名攀樹好手同場競技，現場還開放民眾攀樹體驗，吸引近千人參與；攀樹體驗今天上午10點到下午4點還有，不過預約已額滿，可現場候補。

都市林協會舉辦攀樹錦標賽，2019、2020年曾在台北、台南舉辦，因疫情中斷，協會相中台中公園有百年歷史，巨大老樹及美麗草皮，今年在台中公園恢復舉辦。

協會表示，攀樹與爬樹不同，顧名思義是攀爬樹木，但手腳不會碰觸到樹木或樹幹，透過事先固定在樹上的繩結，運用雙手推拉繩結，搭配踩踏繩結的力量，讓身體向上推動，攀樹得使用專業裝備，加上有專業證照的攀樹師指導，是項新興、安全的運動。

攀樹競賽包含工作攀爬、空中拯救、上攀項目、速度攀爬、豆袋投擲及大師挑戰賽等賽事，競賽選手手腳並用，在老樹周邊搭配繩結等裝備，彷彿特技般空中移動位置，吸引民眾觀賞，更有人看得目瞪口呆。

現場開放攀樹體驗，共有620組已報名額滿。不少家長帶著小孩體驗，林姓民眾攀完樹直呼「好玩」，都會區通常無法攀樹，有專業志工輔助，還有安全繩可以攀爬，相當獨特。

副市長黃國榮、建設局長陳大田也下場體驗，陳大田說，攀樹活動要經訓練，還有專業設備與指導，隨意攀樹有風險，不建議民眾自行嘗試。

協會表示，攀樹除了是運動，也可透過攀樹師、樹藝師診斷樹木健康，尤其樹冠層隨樹齡擴張，不論檢查或修剪，可搭配攀樹師爬上樹冠層作業。