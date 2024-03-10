危險路口高架 學者憂治標未治本

彰化縣伸港鄉陳姓國小三姊弟日前遭無照駕駛休旅車的蕭姓老翁撞飛，兩姊姊腦傷嚴重還在搶救中；彰化縣府與地方雖長期爭取高架化，但有居民說，高架化也許方便了往返工業區的大車，但對在地居民用路似乎沒太大改變。學者也指出，高架化也可能衍生另外的事故型態。

陳姓姊妹遭撞後，公路局邀集專家學者2月29日到肇事路口會勘，提出改善方案，包括斑馬線退縮、設置Z字型斑馬線、中央分隔島設庇護島、路口轉角設置人行道、增加斑馬線照明亮度等。

地方爭取美港公路高架化多年，公路局彰化工務段段長陳禎康表示，美港公路高架化不會影響該事故路口的改善作業，高架化計畫到完成還需要一段時間，該路口斑馬線、庇護島改善、斑馬線亮度等第一階段工作，會照原計畫進行細部設計， 行穿線部分預計4月就能完成改善；各地省道路口的優化也會持續進行。

對於美港公路高架化，地方大都樂觀其成，但有伸港居民說，伸港近年因工業區發展快速，連外道路車流量大，對在地居民生活產生衝擊，但美港公路高架化對只在區域內活動居多的居民來說並沒有太大影響，「總不能哪條道危險，哪裡就花大錢高架化吧？」

逢甲大學運輸與物流學系教授、消基會交通委員會召集人李克聰指出，危險路口高架化是治標不治本，除成本高，也會衍生另外的事故型態；他強調，改善路口設置問題，加強學校教育等才能降低事故發生機會。