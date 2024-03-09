軌道經濟發酵！中捷綠線通車吸建商插旗 沿線新案每坪站上6字頭

軌道經濟發酵！台中捷運綠線通車後，沿線房市行情看俏，尤其是北區、北屯發展成熟，加上交通便利、重大建設帶動，吸引建商插旗，近期包含名知建商聯聚、大鑫開發、豐邑等都選擇回歸市中心，在捷運沿線推新案，新案站上6字頭。

大鑫開發建設在鄰近捷運綠線四維國小G5站、正對4.6公頃的北屯公園第一排推出「琢寓」，規劃29至39坪、2至3房精裝修產品，配備近8米大面寬玻璃落地窗，附近政府斥資6億元推動北屯兒童公園地下停車場工程，預計2025年初開工，每坪單價站上6字頭，已購客為自住，以自營商、醫師居多。

大鑫開發建設今舉行開工動土典禮，大鑫開發建設邀台中圓滿室內樂團演奏，並集結來賓致贈的禮金，加碼捐助台中市霧峰區四德國小弱勢學生教育發展基金，期盼能夠拋磚引玉，形成善意的循環。

豐邑機構近期在鄰近捷運文心、崇德G6站附近推出「文心O'Live」，規畫36至55坪3至4房，享文心崇德商圈學區、漢口商圈生活機能，打造含錯層宜居陽台的垂直綠化建物，建案實登站上6字頭。

台中豪宅一哥子品牌理仁建設預計今年329檔期，在中市北區鄰近捷運文心、中清G7站推出均質45坪、2+1房的住宅新案，總戶數88戶，每一戶都有宜居陽台。