彰化唯一杜鵑花季今開幕 社頭鄉驚喜收到大禮

台北市有杜鵑花節，彰化縣社頭鄉有杜鵑花季，花季今開幕，鄉公所意外收到大禮，交通部觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷宣布，把台灣燈會13座參山花燈都送到社頭展覽，又說今年將恢復舉辦停辦4年的獨角仙季。鄉長蕭浚二喜出望外，當場90度鞠躬道謝。

社頭鄉忠義路杜鵑花道長約1公里，年年杜鵑花自開自落，被網友稱作「杜鵑花秘境」，去年鄉公所舉辦大規模「社頭杜鵑花季」，今年再接再厲，繼續向全台各鄉鎮市公所廣發寫生比賽邀請函，並結合社區風味餐，觀光、產業、環保一齊登場。

副縣長林田富代表在日本拚經濟的縣長王惠美帶來新春祝福，並肯定社頭鄉公所整合資源大力推廣觀光旅遊。參山國家風景區管理處長曹忠猷自稱「所有的觀光都是我的業績。」逗笑來賓和觀眾，他話鋒一轉說要把2024台灣燈會的參山13座花燈都送來社頭鄉展覽，全台300多個鄉鎮市「只社頭鄉有」，全場發出「哇！」驚喜聲，鄉長蕭浚二立馬彎腰鞠躬。曹忠猷還說，因疫情停辦的八卦山獨角仙季也要和社頭鄉公所合辦。