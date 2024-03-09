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彰化唯一杜鵑花季今開幕 社頭鄉驚喜收到大禮

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣副縣長林田富（右）、社頭鄉長蕭浚二、鄉代會主席陳慶福（左後）種下杜鵑花苗。記者簡慧珍／攝影
彰化縣副縣長林田富（右）、社頭鄉長蕭浚二、鄉代會主席陳慶福（左後）種下杜鵑花苗。記者簡慧珍／攝影

台北市有杜鵑花節，彰化縣社頭鄉有杜鵑花季，花季今開幕，鄉公所意外收到大禮，交通部觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷宣布，把台灣燈會13座參山花燈都送到社頭展覽，又說今年將恢復舉辦停辦4年的獨角仙季。鄉長蕭浚二喜出望外，當場90度鞠躬道謝。

社頭鄉忠義路杜鵑花道長約1公里，年年杜鵑花自開自落，被網友稱作「杜鵑花秘境」，去年鄉公所舉辦大規模「社頭杜鵑花季」，今年再接再厲，繼續向全台各鄉鎮市公所廣發寫生比賽邀請函，並結合社區風味餐，觀光、產業、環保一齊登場。

副縣長林田富代表在日本拚經濟的縣長王惠美帶來新春祝福，並肯定社頭鄉公所整合資源大力推廣觀光旅遊。參山國家風景區管理處長曹忠猷自稱「所有的觀光都是我的業績。」逗笑來賓和觀眾，他話鋒一轉說要把2024台灣燈會的參山13座花燈都送來社頭鄉展覽，全台300多個鄉鎮市「只社頭鄉有」，全場發出「哇！」驚喜聲，鄉長蕭浚二立馬彎腰鞠躬。曹忠猷還說，因疫情停辦的八卦山獨角仙季也要和社頭鄉公所合辦。

蕭浚二表示，兩天杜鵑花季展售社頭鄉地方農特產品、織襪、美食，並有志工導覽杜鵑花大道、稻草裝置藝術展覽、社區學校團體才藝表演、地方風味餐品嘗、社頭花路米兒童繪畫寫生比賽，今、明兩天上午9點到下午6點都有免費接駁車，自社頭火車站接駁遊客到杜鵑花大道和歷史建築清水岩寺觀賞茶花。

彰化縣社頭鄉杜鵑花季今開幕。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭鄉杜鵑花季今開幕。記者簡慧珍／攝影

台灣燈會 杜鵑花 社頭鄉

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