攀上樹梢看城市 國際攀樹錦標賽首次移師台中公園

擁有百年歷史的台中公園，園內巨大老樹及美麗草皮，是台中市重要地標。台灣都市林健康美化協會勘查場地時，看中其自然美麗景色，今年首度移師台中公園舉辦台灣攀樹國際錦標賽，今明兩天賽事，9國、45名攀樹好手同場競技，並開放民眾體驗攀樹樂趣，吸引近千人參與。

台灣都市林健康美化協會2019年及2020年於台北及台南舉辦台灣攀樹國際錦標賽，提升樹木修剪、樹木安全健檢與風險評估等樹木保護的技術，並與國際接軌，後因疫情中斷賽事，今年恢復舉辦，協會勘查場地時，發現台中公園內巨大老樹及美麗草皮，決定選在台中舉辦賽事，並吸引泰國、香港等國際選手來台參賽。

台中公園比賽場地都須經過專業安全檢查，並分為攀樹競賽與體驗活動，攀樹競賽有工作攀爬、空中拯救、上攀項目、速度攀爬、豆袋投擲及大師挑戰賽等6種賽事；現場也開放民眾攀樹體驗，民眾須戴安全帽及安全繩索，並有志工一對一輔助，網路開放620組名額，已全數預約額滿。

現場不少家長帶著小孩前來體驗，林姓民眾體驗後直呼「好玩」，他說，都會區通常無法攀樹，這裡有專業志工輔助，還有安全繩可以攀爬，是相當難得的體驗。

台中市副市長黃國榮與建設局長陳大田現場體驗攀樹。陳大田說，攀樹活動要經訓練及相關安全措施，在無相關保護措施情況下，隨意攀樹有一定風險，不建議民眾自行嘗試。