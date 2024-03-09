攀上樹梢看城市 國際攀樹錦標賽首次移師台中公園

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聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市副市長黃國榮與建設局長陳大田現場體驗攀樹樂趣。圖／台中市建設局提供
台中市副市長黃國榮與建設局長陳大田現場體驗攀樹樂趣。圖／台中市建設局提供

擁有百年歷史的台中公園，園內巨大老樹及美麗草皮，是台中市重要地標。台灣都市林健康美化協會勘查場地時，看中其自然美麗景色，今年首度移師台中公園舉辦台灣攀樹國際錦標賽，今明兩天賽事，9國、45名攀樹好手同場競技，並開放民眾體驗攀樹樂趣，吸引近千人參與。

台灣都市林健康美化協會2019年及2020年於台北及台南舉辦台灣攀樹國際錦標賽，提升樹木修剪、樹木安全健檢與風險評估等樹木保護的技術，並與國際接軌，後因疫情中斷賽事，今年恢復舉辦，協會勘查場地時，發現台中公園內巨大老樹及美麗草皮，決定選在台中舉辦賽事，並吸引泰國、香港等國際選手來台參賽。

台中公園比賽場地都須經過專業安全檢查，並分為攀樹競賽與體驗活動，攀樹競賽有工作攀爬、空中拯救、上攀項目、速度攀爬、豆袋投擲及大師挑戰賽等6種賽事；現場也開放民眾攀樹體驗，民眾須戴安全帽及安全繩索，並有志工一對一輔助，網路開放620組名額，已全數預約額滿。

現場不少家長帶著小孩前來體驗，林姓民眾體驗後直呼「好玩」，他說，都會區通常無法攀樹，這裡有專業志工輔助，還有安全繩可以攀爬，是相當難得的體驗。

台中市副市長黃國榮與建設局長陳大田現場體驗攀樹。陳大田說，攀樹活動要經訓練及相關安全措施，在無相關保護措施情況下，隨意攀樹有一定風險，不建議民眾自行嘗試。

陳大田說，攀樹師是相當專業的工作，由於樹冠層會隨樹齡漸長逐漸擴張，不論檢查或修剪，光靠吊車等機械設備難以完成，需搭配攀樹師藉由繩索等設備徒手爬上樹冠層作業。活動開放民眾體驗攀樹，現場並展示攀樹師、樹藝師、植物診斷、樹木保護及檢測器材與技術等內容，強化民眾對樹木保護觀念。

台灣攀樹國際錦標賽今明兩天在台中公園登場，吸引國際選手參加，並開放民眾體驗攀樹樂趣。圖／台中市建設局提供
台灣攀樹國際錦標賽今明兩天在台中公園登場，吸引國際選手參加，並開放民眾體驗攀樹樂趣。圖／台中市建設局提供
台灣攀樹國際錦標賽今明兩天在台中公園登場，吸引國際選手參加，並開放民眾體驗攀樹樂趣。圖／台中市建設局提供
台灣攀樹國際錦標賽今明兩天在台中公園登場，吸引國際選手參加，並開放民眾體驗攀樹樂趣。圖／台中市建設局提供
台灣攀樹國際錦標賽今明兩天在台中公園登場，吸引國際選手參加，並開放民眾體驗攀樹樂趣。圖／台中市建設局提供
台灣攀樹國際錦標賽今明兩天在台中公園登場，吸引國際選手參加，並開放民眾體驗攀樹樂趣。圖／台中市建設局提供

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