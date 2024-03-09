頂低溫！人龍領千株樹苗1小時送罄 台中還有這2場要把握

氣溫驟降，台中市今多處舉行贈樹苗活動，民眾無畏低溫早起排隊，立委楊瓊瓔、蔡其昌、市議員施志昌、賴朝國發送七里香、土肉桂、山櫻花等原生種樹苗，上午共計4200株，長長人龍1小時內秒殺收攤。蔡其昌提醒，今天下午在大安頂庄公園、16日在大甲衛生所旁與外埔兒三公園皆有贈樹苗活動，民眾可把握機會。

楊瓊瓔說，今天上午9點同步在楊瓊瓔大雅服務處、楊瓊瓔與市議員賴朝國聯合服務處、神岡區公所、后里鎮安宮四處各準備800棵樹苗，民眾一早排隊領取，總共3200株樹苗，不到1小時就送光，相當熱絡。

拔得頭籌的李姓婦女說，她不到8點就到楊瓊瓔大雅服務處排隊，特別喜歡台灣原生種土肉桂，台灣土肉桂的養分精華來自葉子，輕輕搓揉土肉桂的葉子會散發獨特香氣。

楊瓊瓔說，贈苗植樹一直是鄉親喜愛的活動，不僅住家美觀，也替地球盡份心力。她最喜歡不會有害蟲的土肉桂，土肉桂葉含有豐富的「黃酮類醣苷」，葉子用沸水沖開就能輕易攝取，能降低膽固醇、血脂，調節體內腸胃道細菌。

不只山線，海線也熱鬧滾滾。上午立委蔡其昌與市議員施志昌在大甲日南慈德宮舉行「捐發票、贈樹苗」活動，蔡其昌說，贈苗活動與華山基金會合作，民眾植樹護環境，也能捐發票做公益。