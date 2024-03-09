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中彰準公托大增 托育員卻求去

聯合報／ 記者林敬家賴香珊余采瀅／連線報導
政府提高準公共化托嬰中心補助，中彰多家新立案私托，紛紛轉型準公托。本報資料照片
政府提高準公共化托嬰中心補助，中彰多家新立案私托，紛紛轉型準公托。本報資料照片

政府今年提高準公共化托嬰中心補助，每人每月從8500元提高到1.3萬元，帶動中、彰私托加入準公托行列。彰化縣去年迄今新立案9家私托，全都加入準公托，台中今年以來新增3家私托，1家已加入、2家申請中。不過，準公托家數變多，托育員離職率高達3、4成，薪水低、工作壓力大，紛紛轉行到幼兒園或長照機構。

各地公托少，私托轉型準公托成為風潮，加上今年起政府提高補助，更加劇私托擠進準公托門檻。彰化縣目前有50家私托，幾乎百分百加入準公托；去年迄今新成立9家私托，全都加入準公托行列。

台中市目前公托41家、私托179家，私托中已加入準公托達145家，比率達8成1；台中市去年立案私托13家，10家都加入準公托，今年到2月底新成立3家私托，1家已加入，另2家申請中。

準公托家數增加，但照顧收托嬰幼兒的保育員卻流失。台中市社會局統計，2022年離職率37%，去年提高為42%；今年離職率仍待調查。彰化縣府統計，前年托育員離職率為53％，後來經調薪等策略，離職率略降，但仍高達33%。

南投縣托嬰中心僅7家，公托有4家，私托3家中，但僅1家加入準公托。縣府表示，將持續尋找土地開辦公托，在委外給有經驗業者營運，目前有5家籌設中。

托育業者表示，準公托家數增加，但照顧壓力、新手難適應，與幼兒園、長照機構相比，托育員薪資偏低；公幼起薪有3.7萬元，可逐年調薪，資深可達5萬，公托起薪3.5萬元，準公托、私托更低，人力流動變大。

彰化業者招募有保母執照的二度就業婦女，但連續3、4人沒幾個月就離職，業者說，新手培訓到獨立作業很費時，有些人寧可回家當保母，壓力比較小。

南投縣社勞處表示，嬰兒無法口語表達，家長對托嬰要求高，都讓托育員卻步；南投人口高齡化，長照需求大，照服員薪資比托育員高，人力被長照市場搶走；南投沒有幼保科系的技職或大學，也得跟外縣市搶人。

托育 私托

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