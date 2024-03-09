準公托收費調漲 蠢蠢欲動

物價上漲，加上托育人力流失，各地準公托喊苦蘊釀漲價。台中市去年剛調整收費上限達2.2萬餘元，市府表示，尚未收到業者漲價申請。彰化縣今年將審議收費上限，業者已蠢蠢欲動。南投也有業者提出漲價需求。

各地準公托收費由縣市政府制定收費上限，每隔2年檢討上限，每年準公托收費調整有相關規定，每次漲幅限定5%，得送審議核可才能調漲。

托嬰中心表示，小規模、非連鎖的托嬰中心，多屬早期托兒所分家成立，收費偏低，加入準公托後，每次調幅僅5%、漲不到1千元，跟不上物價波動。陳姓家長說，托育費調整幅度不高，如能確保托育品質，有足夠人力，願意支持漲價。

彰化托嬰業者說，彰化準公托收費1.26萬元至1.68萬元，得收托35人才能穩定經營，但托育人力不足，如能調高托育費用，增加的6成費用，用於托育人員加薪，可改善托育品質。

台中市去年調整收費上限到22061元，今年業者也醞釀漲價。中市社會局表示，去年依家庭可支配所得平均數，調高日間托育費，下次審議期為2025年；業者每年可調價，漲幅以5%為限，今年尚無人提出。

彰化縣社會處表示，彰化準公托2018年收費上限1.6萬元，2020年因疫情未調整，2022年調高為1.68萬元，但僅限4年未調整、收費低於縣內25%的業者。彰化多家業者醞釀調整，縣府表示，目前未收到漲價提案，若收到將開委員會審議。

南投縣社勞處表示，通貨膨脹加上托育人員欠缺，縣內私托收費每月漲1千至2千元；準公托業者也醞釀漲價，但漲幅最高為5%，得送審核定；縣內4家公托目前無漲價規畫。