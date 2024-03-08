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江啟臣協調台中東豐快經費 國土署、公路局承諾補助無虞

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
立法院副院長江啟臣今召開中央地方協調會，獲國土署、公路局允諾，東豐快經費補助案，將分年編列預算補助台中市政府。圖／立法院副院長江啟臣提供
立法院副院長江啟臣今召開中央地方協調會，獲國土署、公路局允諾，東豐快經費補助案，將分年編列預算補助台中市政府。圖／立法院副院長江啟臣提供

攸關台中山城就醫生命線的「東豐快速道路」2021年復工，今年行政院原則同意公共建設計畫專案補助。立法院副院長江啟臣今召開首場中央地方協調會，要求中央主管機關具體承諾到2028年計劃完成前，編列補助經費無虞，獲國土署、公路局允諾，東豐快經費補助案，將分年編列預算補助台中市政府。

今天下午江啟臣召開中央地方協調會議，針對東勢豐原生活圈快速道路、漢翔路及福林路道路延伸工程等案，邀集國家發展委員會、公共工程委員會、國土管理署及交通部公路局研商。

東豐快速道路2014年開工後因故停擺，前年復工，總工程經費受長期停工影響，從91億餘元，增加至167.52億元。

江啟臣指出，行政院雖然在今年1月 23日承諾，原則同意公共建設計畫專案補助，但實際分年的經費額度及來源，函文中並未說明。

今日協調會議中，江啟臣要求，中央主管機關應具體承諾到2028年計畫完成前，中央編列的補助經費無虞，目前進行中及未來即將招標的工程，也不受過多審議程序影響、延宕。

國土署長吳欣修、公路局副局長林聰利均表示，東豐快的經費補助案，行政院同意專案補助，將依行政院指示，分年編列預算補助台中市政府；未來工程招標審議作業，會加速作業程序，讓這條山城救命線「東豐快」早日完工。

另，漢翔路延伸案總經費73億8400萬元，福林路延伸案總經費24億2800萬元，經費龐大，台中市府財政困難。

江啟臣認為，半導體產業是國家經濟支柱、重點發展項目，台積電預計要蓋4座2奈米以下、12寸晶圓廠，2027年完工。

中科二期計畫的擴建案，是國科會中科管理局主導，並向進駐廠商收租金，經費應投資在園區及周邊地區的公共建設上，江將擇日拜訪行政院長陳建仁協商取得共識，創造雙贏。

立法院副院長江啟臣今召開中央地方協調會，獲國土署、公路局允諾，東豐快經費補助案，將分年編列預算補助台中市政府。圖／立法院副院長江啟臣提供
立法院副院長江啟臣今召開中央地方協調會，獲國土署、公路局允諾，東豐快經費補助案，將分年編列預算補助台中市政府。圖／立法院副院長江啟臣提供
立法院副院長江啟臣今召開中央地方協調會，獲國土署、公路局允諾，東豐快經費補助案，將分年編列預算補助台中市政府。圖／立法院副院長江啟臣提供
立法院副院長江啟臣今召開中央地方協調會，獲國土署、公路局允諾，東豐快經費補助案，將分年編列預算補助台中市政府。圖／立法院副院長江啟臣提供

台中市 江啟臣 行政院

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