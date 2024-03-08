彰化縣府推動彰化漁港 取經日本靜岡縣清水港多角化經驗

彰化縣府正在規畫興建彰化漁港，希望未來除了可提供魚貨也能結合遊憩休閒，縣府團隊今参訪日本靜岡縣清水港港口管理局，由局長齋藤昌昭親自接待簡報，駐日經濟文化代表處張淑玲處長陪同，彰化縣長王惠美指出，學習未來彰化漁港及運維港的經營方案，也吸納各國停泊台中港的郵輪旅客，佈局符合全齡需求的觀光行程。

王惠美表示，日本清水港是三大美港，清水港有貨櫃集散地，也有停泊遊輪，引進知名店家進駐及各地遊客，彰化縣在彰濱工業有漁港與運維港，目前正在規畫興建彰化漁港，未來希望能讓民眾可以買到新鮮魚貨，也能夠引進相關遊憩設施，進而帶動地方的觀光。

去年有遊輪停泊在台中港，彰化也接待遊客來到彰化各景點參觀，縣府指出，藉由這次參訪思考未來彰化漁港的興建方式，若未來遊輪也能夠停泊在彰化漁港，可望帶動彰化的觀光。

清水港管理局長齋藤昌昭表示，彰化是台灣中部知名城市，氣候溫和而且境內鹿港是清朝時期的重要貿易港，文風底蘊深厚，跟靜岡縣有很多共同之處，包括農產豐盛，工商業發達。