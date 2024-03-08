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新庄仔360度觀景平台擴建1/2 300萬元力拚11月完工

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中神岡區的新庄仔綠園道觀景平台，民眾休憩坐擁大甲溪沿岸風光，觀旅局將以300萬元經費，將觀景平台擴建1/2，力拚11月完工。記者林佩均／攝影
台中神岡區的新庄仔綠園道觀景平台，民眾休憩坐擁大甲溪沿岸風光，觀旅局將以300萬元經費，將觀景平台擴建1/2，力拚11月完工。記者林佩均／攝影

台中神岡區的新庄仔綠園道觀景平台，民眾休憩坐擁大甲溪沿岸風光，遠眺火燄山、麗寶摩天輪及高鐵列車飛馳美景，但休憩空間不足，部分設施毀損。今立委楊瓊瓔台中市議員羅永珍到場會勘，爭取300萬元將觀景平台擴建1/2，經費300萬元，力拚11月完工。

楊瓊瓔、羅永珍上午辦理「神岡區新庄仔綠園道觀景平台擴建工程」會勘。楊瓊瓔服務處執行長洪柳益指出，新庄仔綠園道觀景平台2014年啟用，360度坐擁大甲溪沿岸風光，可遠眺火燄山、麗寶摩天輪及高鐵列車飛馳美景，但休憩空間不足，且木棧板、欄杆護欄損壞，地方盼整修擴建。

台中市觀旅局主任秘書廖偉志指出，原觀景平台長12.1公尺、寬6.1公尺，擬依照原有形式及材質，擴建既有觀景平台，增加平台長6.1公尺、寬6.1公尺，即增加1/2面積，提供民眾更充足的觀景休憩空間。

廖偉志表示，新庄仔綠園道觀景平台擴建工程約需300萬元經費，包含用地申請協調、設計及施工時間，期程約需8個月，預計今年11月完工啟用。

羅永珍提到，她爭取潭雅神綠園道社南廣場，打造心願牆及打造光環境，入夜吸引許多遊客拍照，建議觀景平台擴建工程也納入裝置藝術或入口意象，成為人氣打卡景點。

新庄里長張育豪說，觀景平台東、西側雜木竹林夏天急速竄生，影響遠眺景觀視野，盼能定期疏伐整理。

廖偉志允諾研議增設入口意象，每年定期整理平台附近的雜木竹林，維持360度開闊視野，成為台中另一處打卡熱點。

台中神岡區的新庄仔綠園道觀景平台，民眾休憩坐擁大甲溪沿岸風光，觀旅局將以300萬元經費，將觀景平台擴建1/2，力拚11月完工。記者林佩均／攝影
台中神岡區的新庄仔綠園道觀景平台，民眾休憩坐擁大甲溪沿岸風光，觀旅局將以300萬元經費，將觀景平台擴建1/2，力拚11月完工。記者林佩均／攝影

台中市 楊瓊瓔

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