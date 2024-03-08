彰化三姊弟車禍後…姊姊手部出現抖動 今做第一次腦部幹細胞治療

彰化縣伸港鄉國小陳姓3姊弟在路口被撞飛，16天來命危兩姊妹仍在醫院搶救，姊姊在彰化秀傳治療，院方指出，今天雙下肢刺激反應更大一點，但是時好時壞；手術前四肢完全沒有反應，現在手部可見一點抖動，今天下午預計做第一次腦部幹細胞治療。

秀傳醫院前天本月6日對陳家姊姊進行「頸椎復位神經減壓固定手術」，治療頸椎顱底脫位，手術順利完成，昏迷指數進步到6，秀傳指出，姊姊在手術前四肢完全沒有反應，今天發現雙下肢刺激反應更大一點，但是時好時壞，手部經刺激則是有一點抖動，算是好的進展；此外，今天下午將首度為其進行腦部幹細胞治療。

陳姓妹妹則在彰化基督教醫院兒童醫院加護病房搶救，意識狀況及神經功能仍未恢復，彰基說，妹妹的病況大致與昨天相同，升壓劑目前只剩下一線低劑量給予，而且是最小劑量，昏迷指數仍持維在3。