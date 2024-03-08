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芳苑漢寶村民抗議蓋雞舍 彰縣府：暫緩動工

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣芳苑鄉漢寶村民約300人，昨天上午到彰化縣政府抗議小牛牧場興建雞舍案。記者劉明岩／攝影
彰化縣芳苑鄉漢寶村民約300人，昨天上午到彰化縣政府抗議小牛牧場興建雞舍案。記者劉明岩／攝影

彰化縣芳苑鄉漢寶村民約300人昨天上午到彰化縣政府抗議小牛牧場興建雞舍案，指牧場距住家太近，雞尿將臭味熏天，滋生病媒蚊，要求縣府不要准予動工。縣府農業處副處長蕭麗玲接受陳情書，表示在業者未與地方做好溝通前，暫緩動工。

抗議群眾由漢寶村長鄭鵬豐等人帶領，拉著「雞屎惡臭，孳生蒼蠅」、「罔顧鄉民健康，小牛牧場滾出去」布條，並高呼口號，表達反對小牛牧場興建雞舍的訴求，警方部署約30名警力維護安全。

有兩名婦人因情緒激動，向接受陳情的農業處副處長蕭麗玲下跪陳情，強調她家與牧場才一牆之隔，無法接受每天都要聞到雞屎味。

抗議民眾陳情指出，小牛牧場場址位在漢寶村海尾聚落，位在下風處千餘名村民，除會聞到雞屎臭味外，還會滋生病媒蚊蟲影響居民健康，業者事先也未與村民做好溝通。

縣府農業處表示，有關漢寶村抗議養雞場設置案，2015年因爆發禽流感全場撲殺，同年8月通過復養申請，至今未有停養紀錄，隨後有2次買賣讓渡畜牧場紀錄，目前場名為小牛畜牧場，畜牧場登記場名及負責人變更，程序合法。

農業處指出，該筆地號將改建為水濂密閉式白肉雞舍，預計飼養規模為79055隻，屬合法舊場改建為現代化飼養設備，依法向公所申請建照。

縣府農業處表示，由於養雞場申請過程符合合法程序，縣府必須依法辦理，因此針對行政救濟部分，此案相關利害關係人也已提起訴願，將於今天在農業部召開訴願委員會審議，後續再依訴願決定結果，辦理相關行政程序。

牧場 臭味

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