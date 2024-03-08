台中售13、14期抵費地 進帳86.2億

台中市13期大慶、14期美和庄市地重劃區抵費地昨標售，釋出123筆土地，標脫率4成，市府進帳86.2億元，溢價約7%。單價地王落在14期仁平段，脫單價破百萬元，總價王14期榮德段也破百萬，首度標售的13期叩關百萬元，都創該區段新高。

這起台中市長盧秀燕任內最大規模的標售案，綠營連連攻擊。內政部長林右昌日前指恐致房地價上漲，應該暫緩，還說最好拿來蓋社宅。中市府則以完全避開社宅用地、符合財政紀律為由，昨天如期標售，也再引發藍、綠互槓。

「有點遺憾。」林右昌昨說，中央善盡提醒責任，但仍尊重地方政府決策，未來是否會帶動周邊土地、房價上升，值得觀察。民進黨台中立委蔡其昌也說，市府執意要標售土地，覺得非常遺憾。

國民黨市議員李中則認為，台中市處理自己土地發展市政天經地義，歡迎中央來台中用國有地蓋社宅，回應年輕人居住正義。

台中市政地局指出，13、14期重劃區陸續完成開發且交地，上百億開發金額由台中市政府代墊，每年還款3.68億元，抵費地標售是建設的重要資金來源。

此次標售底價委託專業估價師事務所市價查估，並經地價評議委員會和市地重劃委員會等審議通過，都依法辦理。

台中市地政局指出，昨共釋出約2.8萬坪土地，總底價204.6億元，標脫48筆土地，標脫率約39%。開標結果溢價7%，顯示市府此次訂定的標售底價符合市場價格，也反映投標者沒有過度追價，台中的房地產市場無過熱現象。

昨天的單價地王落在14期仁平段328地號土地，標脫單價達101.1萬元；總價地王由14期榮德段88地號土地奪下，得標總價逾6.4億元，換算單價達百萬，不論單總價，均創下榮德段的區段新高。

台灣房屋興安特許加盟店店東邱正雄說，14期仁平段328地號土地為商五用地，鄰11期熱鬧商圈，標售價碼符合行情；總價王榮德段88地號為商業區方正角地，近即將動工的台中巨蛋，吸引投資人搶進。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中說明，13期重劃區昌明段106地號土地，標脫單價99.9萬元，改寫13期土地單價新高。

不過，因開標前夕引發社會輿論，部分方正土地的底價也與市價無異，這次投標不算熱絡，整體溢價率不到1成。

此外，台中捷運宅文華高中站「冠德文心綻」第二批標售，將釋出12戶，市議員張芬郁表示，去年市府標售第一批14戶全數被「台灣金聯」高價打包，要求市府限制法人身分購買，讓市民也買得起捷運宅。交通局指出，這次捷運宅標售，除內政部已公告免經許可的法人外，一般民眾不受限制，可自由參加投標。