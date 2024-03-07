彰化田尾鄉省道新道路標線與設計惹禍 公路局：下周改善

彰化縣田尾鄉中山路南下分隔島接近民生路口內縮且左彎，過去一個月內有5輛「直行」撞到對向分隔島導致翻覆，另在中山路一段276巷至二段之間的分隔島內側與黃線寬約60公分，鄉民質疑排擠外側慢車道和人行步道的寬度；公路局今表示，下周將進場修正有過彎交通問題的分隔島，此外，黃線沒排擠車道和人行步道。

每到假日很多遊客湧向田尾公路花園，田尾鄉中山路（台一線）車水馬龍，交通部公路局在春節前完成道路改善工程，中山路接近民生路口的分隔島內縮且接近尾端左彎，看似方便左轉車輛，未料完工後不到一個月已有5輛直行車「順著車道」，碰撞對向分隔島而翻車，所幸未釀成重大傷亡，但車輛毀損。

幾乎每天行駛這段路的謝姓鄉民指出，南北兩段的分隔島沒「對齊」，南下的分隔島末端忽然左轉形成岔路口，用路人很容易「順著方向」行駛，由北而南撞上南邊分隔島，台中市的分隔島到交會路口都是兩側平均窄化，不是單內退縮出現岔口，他不明白為何彰化道路別出心裁設計導致車禍連連。

公路局彰化工務段今表示，若左轉車順著車道行駛，直行車走直行車道，就不會發生直行車走左轉車，撞上對向分隔島的意外狀況，不過既有多次交通事故，公路局將重新改善退縮分隔島，畫設引導線和留下左轉空間。