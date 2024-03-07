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日月潭8款紀念章集滿「驚人巧思」浮現 上萬網友長知識嗨喊：酷斃了

聯合新聞網／ 綜合報導
日月潭。圖／記者黃仲裕 攝影
日月潭。圖／記者黃仲裕 攝影

去到知名旅遊景點，你也喜歡蒐集紀念章嗎？一名網友在臉書社團「紀念章株式會社」曬圖分享，先前一次去到日月潭遊玩，集滿國家風景區所推出的8款紀念章，沒想到把它們拼湊在一塊兒後，竟意外發現能組成一幅畫，驚喜發現引來上萬網友朝聖，掀起熱烈討論。

原PO表示，之前去日月潭玩，在遊客中心看到有印章可蓋，回家才發現原來8個章可拼成一幅畫，貼文引來上萬網友朝聖按讚。隨後，她更加碼透露這些紀念章的所在位置，各有4個章分別放置於向山遊客中心和伊達邵遊客中心，歡迎遊客們去蒐集。

留言區不少網友驚呼「長知識」，「感謝分享，真的都不知道」、「上個星期去居然沒發現有這個，殘念」、「我是去換紀念品的時候，義工說其實可以湊成圖。打算下次去再蓋成畫」、「我之前在向山遊客中心蓋的章，居然沒發現可以合起來耶」、「好酷喔，感謝分享。打算來安排行程了」。

對此，有遊客也指出，自己曾參與2019年的集章活動，當時還要跑8個地點蓋章，且是使用綠色印台，後來收到兩個遊客中心，印台就改成藍色了。有人讚嘆，日本也有類似日月潭這種紀念章，不過是全部疊在一起的，完成之後非常漂亮，更可以節省紙張。

不少人則大讚紀念章的設計不僅好看，又極富創意，「酷斃了」、「讚，樂見台灣的章越來越有創意」、「真的太厲害了」、「好用心的設計」、「為了這組紀念章，再衝（一）次日月潭」、「好讚！真有巧思」、「謝謝分享，這個好棒喔」、「我最喜歡蓋章了，但不知道能（不能）組成呢，我也要來試試」。

印章 日月潭

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