結束24年鎮煞任務！ 北斗鎮「勝利女神」拆了 原來鎮長曾被「附耳朵」

「勝利女神」掰了彰化縣北斗鎮，鎮公所獲縣政府補助1800萬元重整思恩公園，今起一連兩天拆卸3枚勝利女神飛彈，也將著手遷移數以千計北斗先民骨骸的思恩塔，規畫公園興建風雨球場、籃球場、木球場，作為市區的運動休憩園地。

北斗鎮公所事前協調國防部，勝利女神飛彈拆卸後，3月9日運往台中市太平區軍營放置，結束24年鎮壓北斗鎮思恩公園煞氣的任務。鎮公所主任秘書李碧瑤說，鎮公所規畫思恩公園用途，昨已發包，可惜未達3家投標而流標，會繼續發包，預計10個月內興建思恩公園運動風新面貌。

思恩公園從勝利女神飛彈到思恩塔都有靈異故事。許姓地方人士表示，「勝利女神」運來北斗鎮之前要先清理土地和建造基台，當時思恩塔管理人員清查塔內先民骨骸，發現名冊登記的兩具無主骨骸下落不明，於是祝禱亡靈協尋，未料清理土地飛彈基台土地剛好挖出兩具無主骨骸，原來興建思恩公園時沒「清乾淨」。

遷移思恩塔出自鎮長顏宏霖規畫，北斗鎮公所將「大普（度）」和請示，直到先民亡靈都「歡喜甘願」才動工。謝姓地方人士指出，顏宏霖參加北斗鎮長補選時，常夢見先民亡靈「附耳朵講悄悄話」，自稱「被上面的人壓得很難受」，要求移走「上面的人」，顏宏霖承諾如果當選鎮長將整理思恩塔塔位。

北斗鎮長補選顏宏霖果真勝選，就職後著手規畫恩思塔整理事宜，派員清查發現塔位擁擠，部分重疊，後來的壓在先來的骨灰罎上面，印證夢中先民亡靈所說的被上面的人壓得很難受」，顏宏霖交辦盡速處理思恩塔遷建，如沒上級補助款，將BOT委託民間廠商辦理整建工程。