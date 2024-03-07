影／浪漫粉紅櫻花滿開 豐原「流星花園」這兩天免費入場

浪漫粉紅3月，台中市豐原區公老坪進入櫻花盛開期，流星花園栽種300多棵富士櫻、香水櫻、緋寒櫻，進入盛花期，民眾無須舟車勞頓上高山，在豐原也能欣賞夢幻櫻花，流星花園本周六(9日)、日(10日)祭出「豐原鄉親回饋日」，豐原人免費進場賞花。

豐原公老坪地勢居高臨下，流星花園業者表示，場內緋寒櫻約100棵、八重櫻約50棵、香水櫻100棵、富士櫻50棵，前三種花期已近尾聲，能享受夢幻的「櫻吹雪」場景，富士櫻陸續綻放，預計本周末滿開，最佳賞花期到本月下旬。

為回饋豐原在地民眾，流星花園推出「豐原鄉親回饋日」，本周末六(9日)、日(10日)開放豐原居民免費入場，在網路已掀起討論。

公老坪產業發展協會榮譽理事長陸冠全表示，台中市有著名的旱溪、旱溪夜市，但少有人知道旱溪水源頭就是在公老坪，他推薦民眾安排一日遊，上午賞櫻、用餐，下午可以到雲仙谷採橘子體驗，或走「旱溪源頭步道」，體驗慢活。

陸冠全說，旱溪源頭步道往返約1.5小時，步道平緩沒有階梯，適合親子推車、銀髮族出遊。

加上沿途有紫藤花隧道，預計本月底進入花期，這是繼粉紅旋風後，公老坪另一處「紫色秘境」，只有巷仔內的人會上山尋幽探訪，很值得一遊。

台中市豐原區流星花園栽種300多棵富士櫻、香水櫻、緋寒櫻，進入盛花期，本周六(9日)、日(10日)祭出「豐原鄉親回饋日」，豐原人免費進場賞花。圖／流星花園提供

台中市豐原區流星花園栽種300多棵富士櫻、香水櫻、緋寒櫻，進入盛花期，本周六(9日)、日(10日)祭出「豐原鄉親回饋日」，豐原人免費進場賞花。圖／流星花園提供

豐原公老坪流星花園正值櫻花季，民眾賞完花可以到雲仙谷體驗採橘子。圖／雲仙谷提供

台中市豐原區流星花園栽種300多棵富士櫻、香水櫻、緋寒櫻，進入盛花期，本周六(9日)、日(10日)祭出「豐原鄉親回饋日」，豐原人免費進場賞花。圖／流星花園提供

台中市豐原區流星花園栽種300多棵富士櫻、香水櫻、緋寒櫻，進入盛花期，本周六(9日)、日(10日)祭出「豐原鄉親回饋日」，豐原人免費進場賞花。圖／流星花園提供

豐原公老坪流星花園正值櫻花季，民眾賞完花可以到雲仙谷體驗採橘子。圖／雲仙谷提供