大雅小麥文化節16歲了 3月16日一起追黃金麥浪

邁入第16年的台中市大雅小麥麵食文化節，往年都在冬季舉辦，讓不少民眾大嘆沒有黃金麥浪可欣賞，今年活動改為3月16日，於十四張圳水岸公園舉行，四周小麥正值金黃飽滿，讓民眾親近麥田，拍下美麗的麥浪身影。

大雅區公所區長林麗蓉表示，大雅小麥麵食文化節自2008年舉辦至今，小麥麵食文化節逐年豐富，不只提升大雅小麥知名度，結合在地農特產品，更促進在地農民經濟收入。

今年以「寵愛麥鄉舞浪花」為活動主軸，活動結合多元族群，歡迎民眾攜帶寶貝毛小孩到場寵物健診、打卡，在麥田感受麥浪風情，還有限量專屬紀念品可領取。

現場有大雅區在地青年農民組成的市集，販賣大雅區當季農特產品，消費闖關抽好禮活動，首次辦理新世代流行神曲的舞蹈比賽，趣味親子闖關體驗等活動。