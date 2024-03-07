彰化議員黃俊源、竹塘鄉代林全 當選有效確定

彰化縣第二選區縣議員黃俊源、竹塘鄉民代表林全分別被檢方指控涉嫌在選舉期間委人買票，提起當選無效之訴，一審法官都認定被查獲買票的被告，是二人的競選團隊成員，判當選無效，不過全案上訴台中高分院後，昨天宣判，認定無證據證明黃、林與買票被告有犯案聯絡，撤銷一審判決，改判二人當選有效確定。

彰化縣李姓男子涉嫌在前年選舉期間，欲以一票500元代價，備妥5、6萬元，要替第二選區縣議員黃俊源買票，也以4000元、2.7萬元的代價，向尤姓選民等4人、黃姓選民等54人買票。

因李住處有黃俊源的競選背心，也替黃拜票、發放口罩宣傳品，甚至穿著競選背心自拍相片，被檢方認定是黃競選團隊成員，提起當選無效之訴，一審認定李是黃團隊成員，判當選無效，二審則認為，李雖坦認賄選，但無證據證明李、黃有犯意聯絡，改判當選有效確定。

另，彰化縣竹塘鄉民代表林全被控委由7旬鄰長杜木森買票，杜被判刑1年6月、褫奪公權3年確定，林也因杜被法官認定是競選團隊成員，遭判當選無效，但二審審理後認定，杜雖是中低收入戶，但每月平均有1.5萬元收入，以4000元買票並非無法負擔，另外也無其他證據證明林有授意杜買票，改判林當選有效確定。

台中高分院指出，當選無效之訴，判決結果足以推翻當選公告的效力，有對選舉區內眾多公民行使選舉權的結果，加以否定效果，應謹慎為之，檢察官是掌握刑事偵查權的公權力機關，擁有強大的蒐證、舉證能力，不能以「證據遙遠」、「蒐證困難」、「兩造自始對立」等理由，減輕其舉證責任，否則有公權力機關，輕易否定公民選舉權行使結果之虞，有失事理之平。