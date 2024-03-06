台中光電籃球場工程倒塌後停擺 民代批無進度

台中市烏日區光電籃球場，去年11月坍塌工安事件後至今仍未復工，綠營民代批評無進度；台中市政府今天表示，全案以安全為優先，已要求廠商安全係數補強方案送審，確保施工安全無虞。

位於台中市烏日區的活動中心籃球場，於去年8月由光電廠商金氏科訊公司施作光電頂棚工程，不料同年11月29日發生頂棚支架坍塌事件，事發當時幸現場無施工、無人受傷。

相關工程結構體全數拆除後，廠商至今仍未進場施作，民進黨籍台中市議員曾威，今天邀集台中市政府運動局等單位到場會勘，要求在兼顧施工品質的前提下，盡速完成工程。

曾威告訴中央社記者，工程在去年11月發生倒塌並陸續完成拆除後，至今已3個多月仍然進度停擺，籃球場原定今年3月就要完工啟用，但甚至無法得知發生工安意外的原因，完工的期程也遙遙無期。

曾威說，台中市長盧秀燕標榜完不了工的要完工，但現在僅是一座籃球場的工程，就拖了這麼長時間，要求在兼顧施工安全的前提下，盡速讓工程完工，還給當地居民運動的空間。

台中市政府今天透過文字稿表示，全案以公安、工安、職安為第一優先原則，經送請第三方技師公會鑑定，基於整體安全考量，已要求廠商將烏日籃球場光電頂棚於今年2月7日前全數拆除，並要求重新提送安全係數加倍及補強方案送審。

市府指出，未來將由專業結構技師公會嚴格審查認可後，才會同意廠商復工，並且針對施工順序要求廠商派遣專業監造人員，做好三級品管制度，以確保整個施工安全無虞。