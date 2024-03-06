快訊

約「北市府面交大麻」社會局女科員涉販毒 與男友各20萬交保

獨／76歲不老男神曝光 胃部曾失去消化功能暴瘦21公斤

影／救台南天坑小貨車再傳意外！大吊車慘翻覆 吊臂倒塌「甩飛貨櫃」撞警車

台中光電籃球場工程倒塌後停擺 民代批無進度

中央社／ 台中6日電

台中市烏日區光電籃球場，去年11月坍塌工安事件後至今仍未復工，綠營民代批評無進度；台中市政府今天表示，全案以安全為優先，已要求廠商安全係數補強方案送審，確保施工安全無虞。

位於台中市烏日區的活動中心籃球場，於去年8月由光電廠商金氏科訊公司施作光電頂棚工程，不料同年11月29日發生頂棚支架坍塌事件，事發當時幸現場無施工、無人受傷。

相關工程結構體全數拆除後，廠商至今仍未進場施作，民進黨籍台中市議員曾威，今天邀集台中市政府運動局等單位到場會勘，要求在兼顧施工品質的前提下，盡速完成工程。

曾威告訴中央社記者，工程在去年11月發生倒塌並陸續完成拆除後，至今已3個多月仍然進度停擺，籃球場原定今年3月就要完工啟用，但甚至無法得知發生工安意外的原因，完工的期程也遙遙無期。

曾威說，台中市長盧秀燕標榜完不了工的要完工，但現在僅是一座籃球場的工程，就拖了這麼長時間，要求在兼顧施工安全的前提下，盡速讓工程完工，還給當地居民運動的空間。

台中市政府今天透過文字稿表示，全案以公安、工安、職安為第一優先原則，經送請第三方技師公會鑑定，基於整體安全考量，已要求廠商將烏日籃球場光電頂棚於今年2月7日前全數拆除，並要求重新提送安全係數加倍及補強方案送審。

市府指出，未來將由專業結構技師公會嚴格審查認可後，才會同意廠商復工，並且針對施工順序要求廠商派遣專業監造人員，做好三級品管制度，以確保整個施工安全無虞。

工安 運動

延伸閱讀

桃機汰換電梯及電動坡道 機場公司：年底完成

文化部支持經費 助雲林布袋戲傳習中心工程推進

鹿港龍山寺彩繪修護將解約結算 檢修規畫設計工程今慎重開說明會

工程疑鄰近文化遺址停工2月 11日將復工、考古專家監看到完工

相關新聞

溫差大！彰化大城土雞場染禽流感 今撲殺9674隻土雞

彰化縣動物防疫所3月2日接獲大城鄉1場土雞場主動通報其場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採樣送農業部獸...

就怕巨石又砸死人！投131線落石攔網破大洞 民盼補破網

南投埔里投131線牛洞段曾發生落石砸車致死事故，縣府架設雙層落石防護網，改善通行安全；但地方反映，落石網在去年風災遭落石...

中市府公告實施中科二期計畫 台積電將可開始擴廠興建

內政部於2月中旬核定中科二期計畫，並經行政院准予備案，台中市政府今公告發布實施，台積電將可開始擴建；中市長盧秀燕日前表示...

鹿港龍山寺彩繪修護將解約結算 檢修規畫設計工程今慎重開說明會

國定古蹟鹿港龍山寺建築結構10多年未檢修，造成漏水、腐朽嚴重，文化部文資局委託建築師進行鹿港龍山寺檢修暨再利用工程規劃設...

清明掃墓火警多 中市花4600萬割草...面積達11座中央公園

為防範清明期間公墓火警，台中市政府今年投入4600萬，針對全市152處公墓、約742公頃大規模除草作業，民政局長吳世瑋表...

中市府今起標售捷運宅 網友：厲害了！交通局在賣房子

台中市首座捷運宅位在文華高中站的「冠德文心綻」即日起至5月7日第二批公告標售12戶。市府交通局臉書粉專貼出捷運宅標售訊息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。