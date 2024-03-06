買房3個月鄰居變包棟民宿 中市府：將不定期稽查
有民眾歡喜買房，入住後3個月後卻發現鄰居將房屋整修為包棟民宿出租，每到假日和租客來時，吵鬧喧嘩聲讓他無法安寧。台中市政府表示，日前未查獲旅客入住，將不定期稽查，依法開罰。
有民眾在臉書社團（facebook）「好想住飯店-好康、採雷不藏私」分享，在台中市都市計畫區購買的新屋，裝修落成搬入居住，後來鄰居也說要裝修房屋，未料竟是改建為「包棟民宿」，還提供「日租服務」。
民眾表示，自此每逢假日就不得安寧，租客用水洗澡產生共振聲音，或是半夜聊天、抽菸、出入人士複雜等問題，半年多多種問題困擾，讓他身心俱疲。
對此，台中市觀旅局透過文字稿表示，經查證是在台中市四川路的一處社區，觀旅局在民國112年11月接獲檢舉，旅館業聯合稽查小組已前往稽查，未查獲旅客入住事證。
觀旅局指出，已列管該址，將不定期派員前往稽查，倘查獲非法經營相關事證，將依發展觀光條例裁罰新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，勒令歇業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言