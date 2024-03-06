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買房3個月鄰居變包棟民宿 中市府：將不定期稽查

中央社／ 台中6日電

有民眾歡喜買房，入住後3個月後卻發現鄰居將房屋整修為包棟民宿出租，每到假日和租客來時，吵鬧喧嘩聲讓他無法安寧。台中市政府表示，日前未查獲旅客入住，將不定期稽查，依法開罰。

有民眾在臉書社團（facebook）「好想住飯店-好康、採雷不藏私」分享，在台中市都市計畫區購買的新屋，裝修落成搬入居住，後來鄰居也說要裝修房屋，未料竟是改建為「包棟民宿」，還提供「日租服務」。

民眾表示，自此每逢假日就不得安寧，租客用水洗澡產生共振聲音，或是半夜聊天、抽菸、出入人士複雜等問題，半年多多種問題困擾，讓他身心俱疲。

對此，台中市觀旅局透過文字稿表示，經查證是在台中市四川路的一處社區，觀旅局在民國112年11月接獲檢舉，旅館業聯合稽查小組已前往稽查，未查獲旅客入住事證。

觀旅局指出，已列管該址，將不定期派員前往稽查，倘查獲非法經營相關事證，將依發展觀光條例裁罰新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，勒令歇業。

台中市 鄰居

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