就怕巨石又砸死人！投131線落石攔網破大洞 民盼補破網

南投埔里投131線牛洞段曾發生落石砸車致死事故，縣府架設雙層落石防護網，改善通行安全；但地方反映，落石網在去年風災遭落石壓損後，破了大洞，盼縣府盡快「補破網」；工務處表示，中央已核定災修經費，最快4月下旬動工修復。

投131線牛洞段是聯繫埔里、魚池共和及東光村的重要道路，但該路段山壁常坍方落石，2017年更發生落石砸車釀1死悲劇，縣府則因管理不當遭判國賠859萬元，縣府為此於2019年施設雙層落石防護網，且定期清落石，提升通行安全。

但去年風災狀況多，尤其入夏後的卡努、海葵颱風接連侵襲，導致投131線牛洞段落石狀況加劇，雙層落石防護網雖成功發揮功效，攔截了約4公噸的石塊，但部分防護網及鋼梁也因大量落石重壓歪斜，甚至破了大洞，安全防護效益恐打折。

地方反映，縣府去年9月已清除防護網內的落石，但鋼梁歪斜倒塌，隔網更是出現破洞，原本的雙層防護，只剩下一層，而驚蟄已過，後續迎來雨季，落石頻率恐提高，希望公部門能正視民眾安全，盡快「補破網」，別讓往來人車提心吊膽。

工務處表示，去年多風災加劇落石，當時除全面清除落石，同時通報災後復建，而災修經費已獲公路局核准727萬元，後續將徹底修復原設施，目前已著手發包工程，若發包順利，最快4月下旬就能動工修復，並趕在颱風季前完工。