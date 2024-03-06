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清明掃墓火警多 中市花4600萬割草...面積達11座中央公園

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府今年投入4600萬，針對152處公墓除草，避免掃墓火災，清除面積已達11座中央公園。圖／民政局提供
台中市政府今年投入4600萬，針對152處公墓除草，避免掃墓火災，清除面積已達11座中央公園。圖／民政局提供

為防範清明期間公墓火警，台中市政府今年投入4600萬，針對全市152處公墓、約742公頃大規模除草作業，民政局長吳世瑋表示，面積超過11座中央公園面積，提醒民眾注意火苗，記得滅餘燼。

農曆春節過後陸續有民眾上山掃墓，用火不慎引發山林火警，彰化近1周發生25起，台中市大肚山區每年此時更是火警頻傳，兩縣市都出動遙控無人機至易傳統公墓區域，廣播宣導提醒民眾用火安全。

台中市消防局統計，2022年3月19日到4月5日清明節期間共發生99件墓地火警，2023年同期有43件，今年從2月8日到29日止有17件。

民政局去年起增加經費，全面割除雜草集中清運，期清明時節降低火災發生，減少空汙。生命禮儀管理處長柯宏黛表示，生管處今年也特別購置2架無人機，配合環保局稽查大隊及消防局空拍機隨時監控，俯瞰公墓區是否引發火災因子或火源，聯繫消防單位撲滅火勢，防止災害擴大。

民政局長吳世瑋指出，目前太平、沙鹿、梧棲、豐原、石岡、新社、神岡及后里區均已完成墓區除草作業，其餘各區3月10日前完成，方便民眾安排掃墓。

公墓 台中市

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