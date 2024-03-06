大雅小麥麵食文化節3月16日登場 展示創意料理
台中市大雅小麥麵食文化節16日在大雅十四張圳水岸公園登場，今年邁入第16年，以「寵愛麥鄉舞浪花」為主軸，現場展示小麥麵食創意料理，民眾透過展覽了解小麥的多元性。
台中市大雅區公所今天舉辦記者會，宣傳大雅區小麥麵食文化節。大雅區公所區長林麗蓉表示，小麥麵食文化節自2008年舉辦至今，已經連辦16年，各界人士、農民紛紛投入參與，發揚「麥鄉文化」。
今年小麥麵食文化節的活動主題為「寵愛麥鄉舞浪花」，將於16日在大雅區十四張圳水岸公園登場，讓喜愛麥浪打卡的民眾，可以親近麥田拍下美麗麥浪。
林麗蓉指出，現場有免費寵物健檢活動，大雅青農組成的市集，販賣大雅當季節農特產品，現場還展示小麥麵食創意料理，民眾透過展覽可了解小麥的多元性以及麥鄉文化。
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