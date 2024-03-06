大葉大學櫻花盛開 結合八卦山淺山步道小旅行

彰化縣大葉大學校園內種植逾千株櫻花，不僅校園就是賞櫻景點，觀光旅遊系主任林擎天說，未來也將和在地大村鄉公所及社區合作，串連周邊景點，推動八卦山淺山步道小旅行。

大葉大學校園內有包括山櫻花、八重櫻、富士櫻、吉野櫻等多樣化品種櫻花每年從2月下旬到3月中旬陸續盛開，除了是在地民眾休閒賞景好去處，觀光旅遊系也將學習場域移師櫻花樹下，開設「社區小旅行規劃」課程，林擎天帶著學生在櫻花樹下解說，讓學生們學習規劃將自然景觀與遊程活動設計結合。

學校最近也與大村鄉公所簽定合作意向書，其中將推廣永續觀光，林擎天說，尤其八卦山有多條淺山步道有很豐富的生態資源，大村在地的五里坑步道即能與學校景點串聯，形塑在地觀光亮點，能以櫻花元素為小旅行主軸，再結合植物拓染、手作體驗等，未來更能發展文創商品，或將櫻花運用在烘焙、飲品上。

林擎天說，其實不只八卦山淺山步道有櫻花元素，大村已有花樹銀行、劍門生態休閒農場等極具特色的景點，但以往在地少串聯起景點開發成小旅行遊程，未來也希望能結合社區資源、青農等一起合作。

林擎天說，「社區小旅行規劃」課程，希望突破傳統觀光旅行的框架，強調社區與文化連結性，並提倡輕旅行、慢遊概念，而學生學習規劃小旅行和導覽，未來也能投入在地觀光工作。