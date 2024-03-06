聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投首座公有船舶上架場今啟用 方便日月潭觀光船檢修
歷時7年半、耗資5千萬，南投縣首座公有船舶上架場，今日在日月潭完工啟用，未來將由遊艇公會自營並提供船舶業者，更完善的檢修場所，更提升目前138艘觀光船的航行安全及多目標使用。
縣長許淑華表示，日月潭船舶眾多，但過去未建置工有船舶檢修場，造成業者的不便，在縣府、日管處、林務局多年努力下，終於克服工程的困難，選定地點並動工完工，讓遊艇業者可透過檢修場檢查船隻安全及故障，保障日月潭旅遊品質及遊客安全。
日管處長簡慶發指出，這座檢修場總面積約0.57公頃，總經費5000萬，將設置4軌上架場1座，2軌上架場2座，以供不同大小船舶使用上架檢查及維修。地點位於台21甲線，雲品酒店對面下方的林務局土地，地點較為隱蔽且不影響當地整體景觀。
遊艇公會理事長王英生說，日月潭公有船舶上架場，是全國首創的設施，過去光是國際級的風景區，在位置的選擇上就特別慎重，尤其環保各方面，僅是汙水處理設施就耗費很多的時，終於克服一路上的建築工程困難，完工啟用後，由公會承接使用，未來將以最便宜優惠的服務，讓業者半年就上來，好好檢測一下自己的船體，看是否有需要再加強船體的安全檢修部分。
自己是船舶業者同時是魚池鄉長劉啟帆表示，日月潭能擁有全台第一座公辦民營的上架場，對日月潭業者來說，是一個相當大的福音，畢竟從最早以前採用人力把船上架，如今是用非常機械化、科技化的管理，用捲軸助船舶上架，對遊艇業者的船隻檢修，都是一大福音。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言