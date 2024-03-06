台中會展西側展館60億有眉目 楊瓊瓔力促政院1個月核定

立委楊瓊瓔今在立法院經濟委員會質詢台中會展中心西側展館進度，她說，國家發展委員會5日已批准總經費60.31億元，送行政院核定，國發會強調「行政院通常不會有太大意見」，楊瓊瓔促政院一個月核定。

台中市經發局長張峯源說，這是台中邁向會展城市的契機。西側展館如順利核定，工期約7年，等啟用時約有4500個攤位，可以滿足需求最大的半導體、自行車及工具機產業產業，對台中是大好消息。

楊瓊瓔說，她向經濟部多次爭取，國發會核可邁向最後一哩路，這是全國重大工程，她要求國發會追蹤政院進度，力促一個月內核定。主委龔明鑫表示，楊瓊瓔長期追蹤此案，國發會也從頭到尾支持，通常政院不會花太久時間。

楊瓊瓔指出，台中會展1年平均展約60檔，目前烏日台中國際展覽館只有1107個攤位，櫃位不足讓許多賣家跟產業界飽受困擾，工具機業者花高成本到外地甚至出國參展，業者都很急，若西側展館早日完成，台中會成為串連台灣貿易業、觀光等邁向國際的平台。

台中會展中心分為東西兩側展館，東側展館由台中市政府自籌經費88億興建，分為展覽館、會議中心兩部分，可容納2360攤。工程進度95%，預計今年完工、2025年正式營運。

西側展館由經濟部國貿局出資、市府出地，委市府興建，預計2100攤，工期約7年，目前興建進度掛零。

台中水湳經貿園區被視為台中下階段最具產經潛力標的，其中台中水湳國際會展中心的開發被業界認為是園區發展關鍵，但會展中心西側展館2019年起因經費、中央與地方權利金分配爭議不斷「卡關」，更是台中市長選戰議題。