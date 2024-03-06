台中市立美術館啟動營運 前嘉美館長賴依欣接首任館長

台中綠美圖串聯台中市立美術館與台中市立圖書館，預計明年底落成開館，其中，台中市立美術館歷經多年籌備，外觀由玻璃帷幕及金屬擴張網構成，柔和建築與綠地之間的界線，創造空間通透與流動性，3月1日正式啟動營運，首任館長賴依欣上任，台中的藝術發展將進入新的紀元。

台中綠美圖由知名國際建築師妹島和世及西澤立衛設計，坐落在水湳經貿園區內的中央公園，有「公園中的圖書館、森林中的美術館」美稱，落成後將成為國內首座美術館與圖書館共構的世界級地標。

綠美圖設有教育推廣空間和恆溫恆濕的典藏庫房，也設有5間大型展覽室，而挑高26公尺的大廳，未來必成為民眾拍照打卡、一覽中央公園美景的超人氣景點。

台中市立美術館由賴依欣接任館長，賴依欣擁有英國倫敦大學皇家學院媒體藝術學士、西敏大學視覺文化研究所碩士及博士學位，擅長當代藝術策展、視覺文化研究、藝術教育推廣與文化展演等領域，曾成功帶領嘉義市立美術館走過籌備及開館營運期，擁有完整豐富的學經歷與藝術行政經驗。

賴依欣累積的獨立策展人資歷，將讓台中市立美術館從台中的文化脈絡出發，並接軌國際。