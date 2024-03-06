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面對掛號費新制 台中市衛生局長：有兩百多家想調漲

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市衛生局長曾梓展說，贊成衛福部作法，衛生局也配合執行。圖／台中市政府提供
台中市衛生局長曾梓展說，贊成衛福部作法，衛生局也配合執行。圖／台中市政府提供

衛福部公告，即日起取消掛號費用調整備查制度，各醫療院所可以自行依照市場機制，調整掛號費用。原本就是診所醫師的台中市衛生局長曾梓展說，他1996年開業時，一位謢理師的薪水是兩萬元，現在沒有4萬請不到。藥師則是3.5萬元漲至現在的6至9萬元，所以十分贊成衛福部作法，台中市衛生局也配合執行。

但是曾梓展也說，事實上原制也只是要醫療院所對掛號費採報備制，並沒有准駁權，現則是連報備都不用，只是要求「醫療機構應將所訂掛號費收費額，於機構明顯處揭示」如果有何問題，「基於保障民眾就醫權益，『得』請轄內醫療機構陳報其掛號費調整情形」但若醫療機構真的不理睬，衛生局也只能將相關情形公布在網路上，告知市民而已。

曾梓展說，他就任衛生局長後，就已退出診所經營，但對於診所經營現況也仍了解。去年底至今，在新制還未公布前，有兩百多家診所曾向衛生局報備想調漲掛號費，但全市有3500多家診所，目前看來，想調漲的仍只是少數。

台中市 衛生局 衛福部 調漲

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