彰化東螺溪木棉花怒放 環保局嚴查防汙水惡臭壞遊興

目前正值木棉花盛開時節，尤其東螺溪長達1公里的木棉花道，更吸引民眾前往賞花，卻因最近雨水少，東螺溪沿岸110餘家畜牧場仍持續排放廢水，彰化縣環保局表示，正透過科技執法24小時監控水質，並動員巡守隊協助，避免飄散的惡臭掃了賞花遊興。

彰化縣環保局指出，綿延溪湖、二林東螺溪岸旁的木棉花道，長達1公里多，是台灣最長的木棉花道，在入春後盛開 ，整排橙紅木棉花，美不勝收，湧來大批賞花遊客，不過，賞花民眾常抱怨，東螺溪飄散的惡臭，讓他們遊興大減。

環保局表示，近年來，因天氣乾旱，在缺少水源注入情形下，東螺溪流域110餘家畜牧業的廢水仍持續排入，導致汙染物排放總量超出東螺溪水體涵容能力，造成水質惡劣，並飄散惡臭，為改善東螺溪畔水環境，提升休憩品質，環保局在木棉花季加強查核東螺溪畔旁畜牧業，遏止違法排放廢水。

環保局表示，去年執行全縣畜牧業查核1188場次，計有85家畜牧業遭處分，罰鍰總金額442萬餘元，其中東螺溪畔畜牧業是查核熱區，占了3成查核量能，共查核366場次，其中有33家畜牧業遭處分，合計罰鍰122萬餘元。

為因應東螺溪木棉花季，環保局表示，為改善東螺溪畔水環境，透過科技執法在東螺溪畔放置多套移動式可遠端監控的水質感測器，透過24小時監控，掌握現場水體水質變化，並結合水環境巡守隊協助巡守，發現水色異常時，立即通報環保局報案中心，由稽查人員前往查處，形成完整環保稽查網絡，共同維護東螺溪水環境。

環保局表示，畜牧業者違法排放汙水，情節重大者，除最重面臨停養處分外，也有刑事責任，偷排業者經查獲最高可處2千萬元罰鍰，後續仍須針對場內廢水處理設施進行改善，並需花費上百萬元設置自動連續監測設施、獨立專用電子式電度表等設備，業者切莫圖求僥倖。