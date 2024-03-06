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彰化漁市場將啟動遷建 縣府率團赴日本豐洲市場考察

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
日本東京豐洲市場內的運輸工具採用電動車，彰化縣府組團前往考察。圖／彰化縣府提供
日本東京豐洲市場內的運輸工具採用電動車，彰化縣府組團前往考察。圖／彰化縣府提供

彰化漁市場即將啟動遷建，目前辦理都市計劃用地的取得作業，彰化縣府組團到日本東京都，為建設現代化的市場設施及冷鏈系統考察，今天清晨5點前往全世界數一數二的豐洲市場參訪，彰化縣長王惠美說，市場內的運輸工具採用電動車，推動永續環境，還有空中花園提供民眾休憩，有別於一般市場環境。

豐洲市場由管理課代理課長望月建志、深山剛士兩位接待參訪團，介紹市場的規劃建設及營運情形，雙方交換市場改建經驗，期望借鏡豐洲市場的經驗，王惠美也致贈謝禮給日方人員，邀請他們有機會也到彰化互相觀摩。

豐洲市場是由原本在市區的築地魚市場所遷建，王惠美說，東京豐洲市場有青果、蔬果、新鮮的漁貨的拍賣市場等，許多漁民將捕撈到的新鮮漁獲提供給餐廳業者，還有各項農漁水產批發，從進貨到出貨，市場運作相當完整，相當值得學習。

縣府目前配合農業部改善彰化果菜市場的停車場、卸貨區、冷鏈倉儲，也規劃在溪州鄉興建冷鏈物流中心，希望能提供農漁民完善的保鮮、運輸系統，以改善農產品產銷失衡的問題，讓農漁民有更好的收入。

豐洲市場佔地可以容納10個棒球場，是規模數一數二的綜合市場，市場分區批發不同漁貨，也是結合觀光的複合式功能市場。2018年從築地市場移至豐洲市場，東京都廳開始擴大市場設施和進行現代化，擴大後的豐洲市場還設有頂樓花園及太陽能板，場外商業設施「江戶前場下町」，也讓豐洲市場更進化成為一處充滿東京魅力現代感的景點。

彰化漁市場即將啟動遷建，目前辦理都市計劃用地的取得作業，彰化縣府組團到日本東京都，為建設現代化的市場設施及冷錬系統考察。圖／彰化縣府提供
彰化漁市場即將啟動遷建，目前辦理都市計劃用地的取得作業，彰化縣府組團到日本東京都，為建設現代化的市場設施及冷錬系統考察。圖／彰化縣府提供
豐洲市場佔地可以容納10個棒球場，是規模數一數二的綜合市場，彰化縣府率團考察。圖／彰化縣府提供
豐洲市場佔地可以容納10個棒球場，是規模數一數二的綜合市場，彰化縣府率團考察。圖／彰化縣府提供

彰化 日本 漁民 王惠美 考察

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