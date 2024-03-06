中彰投「企業輔導團」 助量身訂製友善銀髮就業環境

勞動部勞動力發展署中彰投分署今天指出，為幫助中高齡員工穩定留在職場，推動「企業輔導團」計畫，針對企業進行客製化診斷，導入個別適用措施，已幫助近1300家企業。

勞動部為協助企業減少勞動力短缺衝擊，同時幫助中高齡員工穩定續留職場，推動「企業輔導團」計畫，中彰投分署召集產官學界的專家學者組成企業輔導團，導入各企業適用措施，已幫助近1300家企業。

中彰投分署表示，其中歆錡科技靈活運用企輔團資源協助，自創「老吾老」導師制及獎勵制度，讓銀髮資深員工傳授工作經驗給銀髮新進員工，邁向企業永續經營，不僅挺過疫情榮獲優質企業「台中市金手獎」殊榮，並為高齡友善就業環境注入新活力。

創立近25年的歆錡科技股份有限公司，產品以高端元件及醫材表面處理為主，自110年起連續3年運用企業輔導服務，中彰投分署表示，透過「人力資源管理」、「政府資源連結」、「職務再設計」等多元化輔導，優化公司工作規則及薪資福利制度，順利招募中高齡員工加入。

中彰投分署指出，由中彰投區銀髮人才資源中心組成企業輔導團，近年來分別進駐歆錡科技等1300家企業，透過「銀髮人力資源進用管理」、「職務再設計」及「友善職場環境」等輔導服務，針對企業不同需求進行客製化免費診斷並提出改善建議，協助雇主創造無年齡隔閡友善職場，中彰投區有需求的企業可洽詢中彰投區銀髮人才資源中心或各就業中心。