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30日夜宿彰化縣議會 Rap辯論議題
彰化縣議會30日推出「與民同行」活動，將開放民眾在議會內露宿體驗，還將開辦公共議題「Rap Battle」比賽，邀請知名脫口秀主持人賀瓏與議員針對公共話題「星光開講」。彰化縣議會指出，議會夜宿活動將提供100人體驗，保留5成以上優先讓彰化縣民抽籤。
彰化縣議長謝典林說，過去常有彰中、彰女學生在議會廣場練舞，新會館啟用後，拆除圍牆，很多長者來曬太陽，議會是民意機關，應與民眾更親近，希望透過創新活動，引進年輕族群平台，讓更多人了解議會運作。
縣議員曹嘉豪說，年輕人長期對政治冷感，現在許多資訊傳播把民代塑造成負面形象，但又需要透過民代進行公共議題溝通，民眾若能走進議會，算是正面嘗試。
彰化縣議會首度開放搭帳篷，讓民眾免費體驗夜宿。議會表示，開放時間為30日下午入住，為期2天1夜，有戶外2人帳、室內4人帳，開放線上報名，6日上午8時開放，15日中午12時截止，20日抽籤後，將公告於縣議會臉書粉絲專頁。
當天重頭戲為「Rap Battle」比賽，鼓勵民眾以Rap方式，呈現對公共議題的想法，比賽總獎金10萬元，針對10個公共議題發表意見，主題包含居住正義、低薪貧窮、就業與創業機會等，進入決賽的好手，當天抽題即興創作，在議事殿堂進行舌戰Battle。
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