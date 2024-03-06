聽新聞
test
0:00 / 0:00

30日夜宿彰化縣議會 Rap辯論議題

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化縣議會30日開放民眾夜宿，邀知名主持人賀瓏到場，並舉辦「Rap Battle」。圖／彰化縣議會提供
彰化縣議會30日開放民眾夜宿，邀知名主持人賀瓏到場，並舉辦「Rap Battle」。圖／彰化縣議會提供

彰化縣議會30日推出「與民同行」活動，將開放民眾在議會內露宿體驗，還將開辦公共議題「Rap Battle」比賽，邀請知名脫口秀主持人賀瓏與議員針對公共話題「星光開講」。彰化縣議會指出，議會夜宿活動將提供100人體驗，保留5成以上優先讓彰化縣民抽籤。

彰化縣議長謝典林說，過去常有彰中、彰女學生在議會廣場練舞，新會館啟用後，拆除圍牆，很多長者來曬太陽，議會是民意機關，應與民眾更親近，希望透過創新活動，引進年輕族群平台，讓更多人了解議會運作。

縣議員曹嘉豪說，年輕人長期對政治冷感，現在許多資訊傳播把民代塑造成負面形象，但又需要透過民代進行公共議題溝通，民眾若能走進議會，算是正面嘗試。

彰化縣議會首度開放搭帳篷，讓民眾免費體驗夜宿。議會表示，開放時間為30日下午入住，為期2天1夜，有戶外2人帳、室內4人帳，開放線上報名，6日上午8時開放，15日中午12時截止，20日抽籤後，將公告於縣議會臉書粉絲專頁。

當天重頭戲為「Rap Battle」比賽，鼓勵民眾以Rap方式，呈現對公共議題的想法，比賽總獎金10萬元，針對10個公共議題發表意見，主題包含居住正義、低薪貧窮、就業與創業機會等，進入決賽的好手，當天抽題即興創作，在議事殿堂進行舌戰Battle。

議員

延伸閱讀

彰化縣議會3/30首度開放民眾搭帳棚夜宿 賀瓏將現場開講

彰化縣議會30日「與民同行」 邀民眾搭帳篷夜宿議會

彰化國民黨新春團拜 2縣長熱門人選同框發言受矚目

王惠美新春許願 台中捷運綠線延伸彰化加快進行

相關新聞

台中旅遊人次創新高！「一中商圈」千萬人造訪 全國最多

台中市去年度吸引逾5933萬人次旅遊，較前年增加逾2成，旅遊人次再創新高。其中「一中商圈」、「逢甲商圈」、「草悟道」更獲...

春耕灌溉短缺…草屯鳥嘴潭未取水 否認搶農水

南投縣草屯鳥嘴潭人工湖及周邊工程今年將全面完工，預計4月舉辦啟用典禮，現已供水彰、投兩地。有農民反映，入春後烏溪下游農灌...

中捷藍線沙鹿站雙鐵共構 市府提解方

台中捷運藍線規畫選前引發爭議，行政院長陳建仁曾到沙鹿火車站視察，質疑捷運、台鐵沙鹿站共構問題。台中市交通局昨在市政會議專...

台中西屯下垺圳油汙300公尺 揪出團膳肇禍

台中市西屯區協和里農田灌溉溝渠「下垺圳」，昨早被發現遭人倒入不明油汙，汙染範圍長約300公尺，影響農作灌溉。台中市議員楊...

2歲專班擠破頭 台中今年增50班

台中市公共化幼兒園開辦2歲專班「擠破頭」，去年招生時有1782人備取，今年幼兒園線上登記預計9日起跑，議員表示，市府應針...

30日夜宿彰化縣議會 Rap辯論議題

彰化縣議會30日推出「與民同行」活動，將開放民眾在議會內露宿體驗，還將開辦公共議題「Rap Battle」比賽，邀請知名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。