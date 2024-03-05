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台中旅遊人次創新高！「一中商圈」千萬人造訪 全國最多

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
觀光署公布全國前10大最高人次主要遊憩據點，台中一中商圈以1018萬人次，奪下全國第一。圖／中市府提供
觀光署公布全國前10大最高人次主要遊憩據點，台中一中商圈以1018萬人次，奪下全國第一。圖／中市府提供

台中市去年度吸引逾5933萬人次旅遊，較前年增加逾2成，旅遊人次再創新高。其中「一中商圈」、「逢甲商圈」、「草悟道」更獲全國前10大最高旅遊人次景點。觀旅局長陳美秀表示，台中旅遊景點受遊客喜愛，據觀光署分析，台中去年度28處景點，「大坑登山步道」為遊客成長率成長第一名，較前年度成長今近6成，效益顯著。

陳美秀說，觀光署公布全國前10大最高人次主要遊憩據點，一中商圈以1018萬人次，奪下全國第一；草悟道則以729.4萬人，名列第八；逢甲夜市728.9萬人次，名列全國第九名，熱鬧的商圈型景點網羅好吃又好逛的特點，廣受各年齡層的遊客喜愛，為台中市的觀光帶來豐沛的活力。

陳美秀也提到，大坑登山步道去年共投入5600萬經費升級，建置有趣的森林體驗設施，讓遊客有不同體驗樂趣，相較前年度成長將近6成的遊客量。

陳美秀也說，台中「東豐自行車綠廊」、「后豐鐵馬道」自行車道維護良好、林蔭夾道，遊客可騎乘自行車，欣賞雄偉壯闊的大甲溪谷，也受到旅客青睞，遊客量成長5成，僅次於大坑登山步道。

觀旅局補充，為讓遊客更便捷前往「大坑登山步道」、「東豐自行車綠廊」、「后豐鐵馬道」及「一中商圈」等景點，特別增加開發台中觀光公車66副大坑線、153谷關線或台灣好行11路台中時尚城中城線抵達，非常便利。

觀光署分析台中去年度28處景點，台中「大坑登山步道」為遊客成長率成長第一名，較前年度成長今近6成，效益顯著。圖／中市府提供
觀光署分析台中去年度28處景點，台中「大坑登山步道」為遊客成長率成長第一名，較前年度成長今近6成，效益顯著。圖／中市府提供
台中「東豐自行車綠廊」遊客量成長5成，僅次於大坑登山步道。圖／中市府提供
台中「東豐自行車綠廊」遊客量成長5成，僅次於大坑登山步道。圖／中市府提供

一中商圈 台中市 景點 草悟道 逢甲夜市

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