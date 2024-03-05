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地面不平！歌手周思潔摔裂膝蓋骨揚言申訴 台中市府回應了
64歲歌手周思潔也是心靈講師，傳出周思潔昨在台中街頭行走時跌倒，結果右膝蓋骨裂送醫，粉專小編貼出周思潔就醫照片，表示需休養三個月，緊急公告直播延期，並會向台中市府申訴。
市府表示，依據影片，此案發生地位在私人騎樓與私人停車場路口間，受傷者疑因高低落差跌傷，後續市府若接到民眾申訴，將進一步確認相關地點及改善事宜，並提供當事人必要協助。
周思潔的小編說，當時好驚嚇！原來是騎樓地面竟有凸起一塊水泥，周踉蹌跌倒，整個人撲在地上，表情痛苦。隨後到林新醫院就診，醫師診斷右膝蓋骨裂，必須休養三個月。
周思潔揚言要向台中市政府申訴，以免孕婦、老人或孩子也跟著受傷，後果不敢想像，「是否應該去整頓處理一下」。
周思潔在醫院打了石膏、拿了藥，已返回台北再度就醫，預定今天的直播宣告緊急延期。
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