法在台協會來訪拜訪盧秀燕 想參觀台中焚化場等環保設施
法國在台協會主任龍燁率團拜會台中市長盧秀燕，法商在台中投資既廣且深，法國工商會執行長史蒂芬表示，小時買的迪卡儂腳踏車就是在台中生產。市長盧秀燕說，希望有機會一起到她喜歡的法式餐廳「鹽之華」品嚐美食。
龍燁率學術合作暨文化處長雷詩雅、商務處長高德廉、法國工商會執行長史蒂芬今拜會台中市政府，市長盧秀燕接待，雙方交流包括台中捷運、台中焚化爐汰換更新等環保議題及合辦「2024思辨之夜」等。
盧秀燕指出，台灣民眾對法國事務很有好感，尤其流行事物與食物上，如台中米其林一星法式餐廳「鹽之華」是她非常喜愛的餐廳，希望有機會邀法國貴賓前往品嘗。另若10位台灣女性拿進口皮包，約一半是產自法國。
盧秀燕說，台中對法國企業很熟悉，捷運綠線部分零件就是由法國與日本企業合作，台中目前積極推動捷運藍線等交通建設，相信未來也有機會合作。台中與彰化海岸線的風力發電，是許多法國廠商建置。
疫情期間，市府也協助來台工作的法國等外籍工程團隊接種疫苗等防疫事宜。
法國在台協會主任龍燁表示，他希望促成法國與台中在經濟、科技與投資方面，能有更多的交流及合作。法國工商會執行長史蒂芬表示，法商在台中投資既廣且深，他小時候購買的迪卡儂腳踏車就是在台中生產，除了法商迪卡儂外，法國在科技、風電、畜牧等行業也與台中有密切合作；法國很多企業專營循環能源與綠能領域，擅長在廢棄物處理過程中轉化新能源，盼有機會參與台中焚化場等環保設施更新工程，支持淨零減碳政策。
學術合作暨文化處長雷詩雅表示，該協會「2024思辨之夜」預計今年11月9日在國立自然科學博物館辦理，探討「我們是否能讓人工智慧成為民主盟友？」盼市府推薦學校參與。
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