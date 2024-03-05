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環海翡翠輪成功安裝31座水下基礎 台灣風場建設再邁進一步

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
台灣最大、亞洲第二大的風電工程船環海翡翠輪，已完成中能風場31座水下套筒式基礎安裝作業。圖／台船提供
台灣最大、亞洲第二大的風電工程船環海翡翠輪，已完成中能風場31座水下套筒式基礎安裝作業。圖／台船提供

台船合資的台船環海風電工程公司，已在3月3日完成中能風場最後一座風機基礎安裝。台船說，此風場共計有31座水下套筒式基礎，都是由台灣最大、亞洲第二大風電工程船的「環海翡翠輪」獨挑大樑順利完成安裝，將有助加速台灣風場建置。

台船表示，中能風場位於彰化外海，獲配300MW裝置容量，規劃2024年併聯發電，由中鋼公司與哥本哈根基礎建設基金（CIP）共同開發，是台灣本土開發指標性風場之一；台船環海風電工程公司與中能發電公司簽訂中能風場水下基礎運輸與安裝工程計畫，內容包含93支基樁打設及31座套筒式基礎安裝作業。

台船說，環海翡翠輪初期每座基礎安裝平均耗時48小時，去年十二月初已縮短至每座15小時效率，今年3月3日順利完成31座水下基礎運輸安裝作業，為「台船環海」首次執行台灣離岸風場水下基礎安裝計畫交出漂亮成績單。

台船表示，環海翡翠輪去年7月交船後，隨即投入中能風場作業，今年3月將依計畫開始進行海龍風場的工程。台船更有信心迎接今年海龍計畫與政府規畫第三階段2026至2035年海事工程業務挑戰，「台船環海風場業務執行量能，將對台船公司財務挹注有相當助益。」

彰化 財務

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