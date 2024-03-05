農民質疑鳥嘴潭人工湖搶農水 官方曝1關鍵否認

南投草屯鳥嘴潭人工湖及周邊工程今年可望全面完工，現已供水南投、彰化。但有農民反映，入春後烏溪下游農灌用水減少，懷疑鳥嘴潭搶水；鳥嘴潭管理中心則表示，豐水期才取水，今年尚未展開取水作業，目前供水是使用去年的蓄留水。

為改善解決沿海地區地下水超抽造成地層下陷，水利署在南投草屯打造鳥嘴潭人工湖，引取烏溪水源蓄存於6座湖區，總蓄水量約1450萬噸，可供應彰化、草屯每日25萬噸、約百萬人用水，可望在今年全面竣工，最快4月舉辦啟用典禮。

鳥嘴潭人工湖管理中心指出，鳥嘴潭工程啟動至今，除了新建管理中心外觀獨特，且內部展館空間兼具教育及遊憩功能，6座湖區也已完工，其中5座更已完成蓄水，並達成先行供水目標，目前每日供應草屯1萬噸、彰化6萬噸的民生用水。

但最近進入春耕期，一期稻作的整田和插秧工作如火如荼展開，有農民反映，今年入春後，烏溪下游農灌水源減少，且已採取分區輪流灌溉，懷疑是因為烏溪上游的鳥嘴潭人工湖已經開始分流取水，才會導致下游的農灌用水不足。

對此，鳥嘴潭人工湖管理中心說明，鳥嘴潭人工湖蓄供水是以「蓄豐濟枯」為原則，也就是夏季豐水期才蓄水，以此挹注冬季枯水期時的用水；執行取水作業時，同步監測烏溪流量，一旦低於農業灌溉及生態環境需求量，就會立刻停止取水。

該中心更進一步表示，今年元旦起至今都尚未展開取水作業，農業用水分區灌溉問題，並非是受到鳥嘴潭影響；而目前供應草屯、彰化用水是使用去年的蓄留水，在滿水位及不取水的條件下，以每天供水25萬公噸計算，枯水期仍可供水58天。