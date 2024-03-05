彰化縣議會3/30首度開放民眾搭帳棚夜宿 賀瓏將現場開講

彰化縣議會為貼近民眾，將在3月30日舉辦「與民同行」活動，首次開放民眾在議會內露宿體驗，並舉辦公共議題「Rap Battle」決賽，也邀請知名脫口秀主持人賀瓏與議員們「星光開講」，大談議政、公共話題，彰化縣議會指出，議會夜宿活動將提供100位民眾體驗，也會保留5成以上優先讓彰化縣民抽籤。

彰化縣議會議長謝典林說，希望透過年輕族群平台，讓更多人了解議會運作，過去也有很多彰中彰女學生會在議會外練舞，新會館啟用後，與外界圍牆拆除，很多長者會來這裡曬太陽，議會是民意機關，應讓民眾更親近，要有人氣才會活絡有朝氣快樂。

彰化縣議會首度開放搭建帳篷，讓民眾免費體驗夜宿、欣賞議會夜間之美，時間預計在3月30日下午入住，為期兩天一夜，分為戶外的2人帳以及室內的4人帳，活動從3月6日早上8時起至3月15日中午12時止開放線上報名，抽籤結果訂於3月20日公告於縣議會臉書粉絲專頁。

彰化縣議會指出，「與民同行」活動從中午12點開始，當天在地風格市集與特色餐車進駐議會，議會也將在30日下午3、4、5點安排專人導覽，介紹議會沿革與彰化議事規則，歡迎民眾到議會內散步品嘗美食、參與導覽。