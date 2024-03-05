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西屯團膳公司油污外漏污染農作溝渠 中市府：依法開罰

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中西屯區協和里農田灌溉溝渠「下垺圳」，今早被發現遭人倒入不明油污、長約300米，影響農作灌溉；市議員楊大鋐接獲陳情，協助處理。圖／楊大鋐提供
台中西屯區協和里農田灌溉溝渠「下垺圳」，今早被發現遭人倒入不明油污、長約300米，影響農作灌溉；市議員楊大鋐接獲陳情，協助處理。圖／楊大鋐提供

台中西屯區協和里農田灌溉溝渠「下垺圳」，今早被發現遭人倒入不明油污、長約300米，影響農作灌溉，市議員楊大鋐接獲陳情，要求農水署以吸油布吸附油污、中市環保局檢驗水質。環保局查獲上游一間團膳公司油水分離設備，未能定期清理，致油污污染周界溝渠，依法告發，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

楊大鋐說，現正值稻田插秧季，所需水量多，亟需仰賴灌溉溝渠挹注水源，但農田灌溉溝渠今卻遭人非法排入不明油汙，當地農民憂心忡忡，擔心才剛播種下去的作物將泡湯。

楊大鋐指出，今日接獲農民陳情後，已連繫農水署進行初步處置，目前已放置吸油布至溝渠水面吸附油汙；現場溝渠傳出惡臭味，要求市府環保局稽查大隊採樣水質檢驗。

環保局表示，採水送驗並依水流方向溯源追查，查獲上游一間團膳公司雖設有油水分離設備，但未能定期清理維護，致油污污染周界溝渠，當場依違反水污染防治法第30條規定告發，依法可處污染行為人3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

環保局更說，該油污目前尚未流入農田，環保局已要求業者配合農水署清疏灌溉溝渠，避免影響灌溉水質，也叮囑業者加強設備清理維護、妥善操作，避免再有油污流出，污染水體。

台中西屯區協和里農田灌溉溝渠「下垺圳」，今早被發現遭人倒入不明油污、長約300米，影響農作灌溉。圖／楊大鋐提供
台中西屯區協和里農田灌溉溝渠「下垺圳」，今早被發現遭人倒入不明油污、長約300米，影響農作灌溉。圖／楊大鋐提供

水質 臭味 農民

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