中捷藍線沙鹿站市府提解方 蔡其昌：不要再拖時間早動工

台中市長盧秀燕今天早上主持市政會議，交通局報告台中捷運整體路網專案報告，捷運藍線綜合規畫已核定，引發爭議的沙鹿捷運站、火車站共構問題，交通局提出3方案解決；民進黨籍立委蔡其昌今天說，終於等到中市府提出沙鹿站共構及沙鹿陸橋等交通專業問題的解決方案，希望台中市政府盡快補正資料送至行政院，不要再拖延時間。

立委蔡其昌表示，過去捷運藍線一直卡在經費及路線更改的交通專業問題，中市府遲遲無法提出解決方案，反而操弄演變為與中央的政治對立，他才向中央爭取先核定計畫再請中市府補正相關資料，就是希望讓藍線能夠儘快動工。

蔡其昌說，如今終於等到中市府提出沙鹿站共構及沙鹿陸橋等交通專業問題的解決方案，希望台中市政府盡快補正資料送至行政院，不要再拖延時間，讓海線鄉親期待多年的重大建設，能早一日動工、早一日完工。

蔡其昌表示，另外該方案涉及海線鐵路雙軌高架化須配合進行，而海線鐵路雙軌高架化所需要的預算，由中央補助六成、地方負擔四成 ，中央補助六成的部分他會全力協助爭取，但請中市府依法須負擔的部分也務必盡快提出配合，讓海線鐵路雙軌高架化能順利進行、早日完成。