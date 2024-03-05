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中部吹西南風空品不佳 彰化農作揚塵影響大預計明天才好轉

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
中部今天空氣品質不佳，各縣市啟動應變措施，彰化通知縣內前74大公私場所執行空污自主管理，並通知廟宇配合環保祭祀作為、營建工地加強空污防制。報系資料照
中部今天空氣品質不佳，各縣市啟動應變措施，彰化通知縣內前74大公私場所執行空污自主管理，並通知廟宇配合環保祭祀作為、營建工地加強空污防制。報系資料照

今天環境風場轉為西南風，雲嘉南以北位於弱風區，清晨及夜間有污染物累積。中部空品區為「橘色提醒」至「紅色警戒」等級，彰化縣府環保局指出，預計3月6日空品才會好轉，提醒縣民減少戶外劇烈活動，外出做好自身健康防護。

彰化線西、二林、大城三個空品測站今天中午空氣品質都呈現橘色提醒，對敏感族群不健康，上午二林測站也出現「紅色警戒」等級，彰化環保局指出，今天屬西南風，評估境外汙染的影響較低，巡檢人員到場巡視，因二林測站周遭許多農田，尤其台糖用地多，包括蔗田，還有出租種植花生、瓜果的農地多，台糖也在空品不佳期間請相關承租戶注意揚塵問題。

彰化環保局也說，彰化西南角農地土質多為砂土，加上現正值種植期間，揚塵較為明顯，若有底表裸露也容易產生空氣汙染。因應空品不良，環保局啟動緊急應變機制，通知縣內前74大公私場所執行空污自主管理，並通知廟宇配合環保祭祀作為、營建工地加強空污防制，派稽查員抽查公私場所防制設備，鎖定露燃熱區，加強取締露天燃燒及高污染車輛（烏賊車），於重要路口進行車輛怠速稽查，以減緩空氣品質進一步惡化。

彰化縣透過中台灣區域治理平台與鄰近縣市共同管制主要空氣污染來源，要求台中火力發電廠及麥寮電廠啟動相關空品不良應變作為，昨日夜間已預先降載2879MW（含歲檢修），減緩中部空氣品質惡化。

空氣品質 空污

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