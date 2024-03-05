捷運藍線爭議終解套 海線台鐵與藍線高架移除沙鹿陸橋

台中市長盧秀燕今宣示，「我的任內藍線要開工」，選前，引發綠爭議的沙鹿火車站與捷站共構問題，市府提3方案，交通局長葉昭甫說中央承諾此路段台鐵將高架化，藍線高架則位在最上層，沙鹿陸橋可移除。另沙鹿車站北移，市府規劃以260公尺立體空橋聯通，加開接駁公車、設置公共自行車站點，滿足轉乘需求。

交通局今在市政會議提專案報告，完整呈現「捷運大台中」100.57公里完整新進度。市長盧秀燕表示，藍線從設計規劃各項流程，跑了近20年，她說，「不能完工的要完工」，第一任捷運綠線完工；「不能開工的要開工」，藍線要在她任內開工。另綠線延伸、藍線、橘線與屯區環狀線，承諾在任內儘量壓縮前置作業時間，把時間留給未來興建與實質推動階段。

當初沙鹿站設站、與台鐵轉乘、沙路陸橋等問題，都掀起政壇討論，行政院已核定台中捷運藍線綜合規劃，行政院副院長鄭文燦在一月底曾表示，綜合規劃新設置的沙鹿站是審議焦點。

交通局長葉昭甫今表示，交通部找地方討論多次，市府提出3方案，在綜合規劃評估也留有彈性，癥結在於海線鐵路是否高架？交通部已明確承諾，海線鐵路一定會高架，但要求市府明確縮小結構體等技術問題。

葉昭甫說，交通部邀公路局、鐵道局、中央相關單位及市府一起討論達共識，鐵路高架化之後，沙鹿陸橋就不需要了，未來移除；捷運則位在台鐵之上，這樣結構量體可達最小，地方中央就依按此設計。