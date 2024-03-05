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台中捷運藍線沙鹿站問題市府提解決方案 藍綠議員回應

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天早上主持市政會議，交通局報告台中捷運整體路網專案報告；捷運藍線綜合規畫已核定，引發爭議的沙鹿捷運站、火車站共構問題，交通局提出3方案解決，圖為行政院長陳建仁去年和立委到沙鹿站聽取簡報，了解海線雙軌計畫。圖／本報資料照片
台中市長盧秀燕今天早上主持市政會議，交通局報告台中捷運整體路網專案報告；捷運藍線綜合規畫已核定，引發爭議的沙鹿捷運站、火車站共構問題，交通局提出3方案解決，圖為行政院長陳建仁去年和立委到沙鹿站聽取簡報，了解海線雙軌計畫。圖／本報資料照片

台中市長盧秀燕今天早上主持市政會議，交通局報告台中捷運整體路網專案報告，捷運藍線綜合規畫已核定，引發爭議的沙鹿捷運站、火車站共構問題，交通局提出3方案解決，藍綠議員都希望捷運藍線早日開工、如質完工。

交通局表示，預估未來台鐵海線高架化後，沙鹿車站將北移，市府規劃以260公尺立體空橋聯通，加開接駁公車、設置公共自行車站點，滿足轉乘需求。

國民黨籍台中市副議長顏莉敏表示，台中捷運藍線目前進度為中央核定綜合規劃，審查過程中地方與中央參與溝通，第二條捷運核定無疑是台中捷運整體路網的重要里程碑。

她說，建設大眾運輸的本質為嘉惠民眾改善生活通勤需求，相比綠線主要服務市區，藍線路線直達台中港，對海線民眾重要性不言而喻，而增設沙鹿的站點或是調整至居住密集地，正是讓服務範圍極大化，回應民眾期待。

顏莉敏表示，未來捷運動工勢必伴隨交通衝擊，請市府務必積極與民眾溝通，提出最佳方案，讓捷運藍線順利早日開工、如質完工為最大目標。

民進黨籍台中市議員楊典忠表示，捷運藍線綜合規劃中央已經核定，捷運建設就不應該再拖下去，市府應該盡速朝開工進行，確實掌握工程進度，才能建構台中最重要的台灣大道捷運，讓台中真正邁向捷運城市前進。

台中市長盧秀燕今天早上主持市政會議，交通局報告台中捷運整體路網專案報告；捷運藍線綜合規畫已核定，引發爭議的沙鹿捷運站、火車站共構問題，交通局提出3方案解決，圖為行政院長陳建仁去年和立委到沙鹿站聽取簡報，了解海線雙軌計畫。圖／本報資料照片
台中市長盧秀燕今天早上主持市政會議，交通局報告台中捷運整體路網專案報告；捷運藍線綜合規畫已核定，引發爭議的沙鹿捷運站、火車站共構問題，交通局提出3方案解決，圖為行政院長陳建仁去年和立委到沙鹿站聽取簡報，了解海線雙軌計畫。圖／本報資料照片

台中捷運 議員

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