7次流標...彰化員林市立聯幼園舍今動土 增收兩歲幼幼班

歷經7次流標，彰化縣員林市立重劃區幼兒園園舍興建工程去年底發包，今天動土，預定新（113）學年招生120人，包括2歲幼幼班，屆時4個社區分班將關閉，市公所希望幼童能回到重劃區的市立聯幼上學。

員林立西區有一所市立聯合幼兒園，約230名學生，今天動土的是第二市立聯幼，副縣長林田富、教育部國教署專門委員王怡婷、教育處長蔡金田、員林市長游振雄、縣議員曹嘉豪和凃俊任、劉惠娟、張欣倩，員林市民代表會主席張國良、副主席江憲政及各方民代、士紳參加典禮，祈求如期如質完工。

游振雄說，市公所自2022年起尋覓，選定員林市第六兒童公園將興建地面兩層幼兒園舍，教育部國教署2021年補助3134萬元、縣府補助經費500萬元、公所自籌近2425萬元，因近年來原物料節節上漲，招標不順，經市民代表會同意追加200萬元，使總經費達約6059萬元，終於標出去。

副縣長林田富表示，彰化陸續成立4家公設民營托嬰中心、6處育兒親子館，已規畫28處公設民營托嬰中心、18處育兒親子館，希望減輕年輕父母的育兒負擔，讓年輕人願意生、輕鬆養，減緩國家的少子化困境。