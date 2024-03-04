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台中228理事長統一聯盟黨背景 陳恆裕：是人民權利

中央社／ 台中4日電

台中市政府舉辦228事件紀念追思活動，以受難者家屬身分出席的台中228關懷協會理事長陳恆裕遭爆曾任「統一聯盟黨」中央委員。陳恆裕今天回應「參加政黨是人民的權利」。

228事件今年屆滿77週年，台中市政府28日在東區東峰公園228紀念碑前舉辦追思會，出席的台中市228關懷協會理事長陳恆裕遭披露曾任「統一聯盟黨」中央委員。

陳恆裕今天告訴中央社記者表示，統一聯盟黨的前身為中國統一聯盟，他的父親也是黨員之一，因認同和平統一的主張，他也跟著加入，「參加政黨是人民的權利，也合乎法律規範」。

台中市民政局長吳世瑋接受中央社記者電訪指出，陳恆裕的父親在白色恐怖時，被以匪諜罪名被關10多年。他是以228受難者後代身分出席，人民有參加政黨自由，市府邀請228受難家屬代表致詞，不會去清查黨派。對於陳恆裕當天致詞提及反滲透法以及瘦肉精的內容，為個人對時事發表感想，市府予以尊重。

依台中市政府新聞稿指出，陳恆裕致詞提及228事件已過去77年，政府年復一年來追思罹難者，但1月檢方偵辦境外勢力介選，朝反滲透法約談台中市多名里長，明明是正常民間交流，卻被當成叛國行為，造成人心惶惶。

陳恆裕當天致詞肯定台中市長盧秀燕照顧市民，為了食安問題，市府查驗出台糖安心豚梅花肉片含禁用瘦肉精，第一時間公布卻被指責是台中市政府不對。這2個事件讓大家看到政府專制威權一面。

受難者 瘦肉精

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