溪頭露營重開放正夯 入園門票付不付？官方釋疑

南投溪頭自然教育園區露營區去年委外經營，經全面環境設施改善，且重新調整帳位數後，於2月28日起分區開放營業。但外界關心，入園露營是否額外支付入園門票，台大實驗林管處表示，露營費用不含入園門票，想入園仍需另外購票。

溪頭因山林生態資源豐富，以芬多精著稱，吸引大批民眾上山踏青健行，其場內露營區更是國內少有的森林露營地，是不少人的露營首選，但先前因原有露營平台尺寸較小、設施老舊，前年暫停開放，並委外招商，去年由「蟬說集團」得標。

溪頭露營區今年初完成全面環境設施改善，於2月28日起分區開放營業，台大實驗林區管理處表示，經業者改善露營、炊事、熱水淋浴及公共浴廁等環境設施，並重新調整帳位，目前已開放A區20帳，D、E區共30帳預計12日開放訂位。

業者則已公告，溪頭露營區有8區，其中A、D、E區為單帳，平日價格每帳1000元至1800元不等，假日價格則是1500元至2300元；而B、C、F、G、H區等為車泊、高海拔及包區營位，平日2600元至3900元、假日3600元至5400元。

不少露營愛好者也關心，到溪頭露營是否仍需支付入園費用，或有無優惠價格；對此，台大實驗林管處表示，考量在園區內露營仍可能四處走走，基於使用者付費原則，露營顧客進入溪頭園區仍需另外購票，目前全票220元、半票110元。

台大實驗林管處也進一步說明，除了露營顧客入園要支付門票費用，一般訂房住宿的遊客同樣需要收入園費，因此不論是單日或夜宿的遊客，到溪頭旅遊可以善用園區各項遊憩設施，像是走步道散心呼吸新鮮空氣及芬多精，好好放鬆身心靈。